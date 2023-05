/FOTO/ V Ústí nad Labem začal odlov přemnožených divokých prasat. Ústečtí strážníci v pátek 28. dubna ve večerních hodinách poprvé „natáhli“ nástrahová zařízení odchytových klecí. Výsledek? „Za mřížemi“ skončilo pět malých divočáků.

V Ústí začal odlov přemnožených divokých prasat, v kleci skončilo 5 pašíků. | Foto: MP Ústí nad Labem

„V odchytové kleci, která je umístěna v ulici V Klidu, bylo při první kontrole napočítáno pět divočáků. Na místo byl přivolán člen mysliveckého sdružení Diana, který odchycená divoká prasata odstřelil a odvezl,“ řekl zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný. Divokými prasaty Ústí bojuje dlouhodobě. „Přímo na území města Ústí nad Labem myslivci během loňského roku odlovili celkem 204 prasat, letos do konce března to bylo už 44 kusů,“ nedávno uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Rodinná tragédie. Bavili se o rybách, pak se otec pokusil syna zabít. Má 4 roky

Město uzavřelo smlouvu s mysliveckými spolky na odstřel černé zvěře pro aktuální myslivecký rok, který se s kalendářním nekryje, koncem června. Do roku 2021 vyplácelo Ústí za každý odlovený kus 300 korun do naplnění horní hranice početní normy. V současnosti činí poplatek pětistovku. Na základě dosavadních odlovů mají spolky zároveň i stanovený minimální počet odlovených kusů. Spolek Diana má normu 35 kanců, Jedlová hora 65, Chabařovické jezero 30 a Chvalov 20, přičemž dosažení minimálního počtu odlovených divočáků je podmínkou k proplacení služby.

Prvomájový festiválek ve Fírovce proběhl už podvacáté, rockové srdce jásalo

Městská policie podle Novotného zvažuje nákup další odchytové klece, jelikož se ty dosavadní osvědčují. Jen prozatím nevědí, kam přesně ji umístit. Důležité je, že místem musí chodit jak pašíci, tak musí poskytovat vcelku snadný přístup strážníkům a myslivcům. V noci budou nastražené, přes den nikoli, aby neohrozily děti či psy, kteří by do ní mohli vejít. „Pro případ, že se do ní někdo chytí, ani neradíme, aby se kolem klece někdo procházel. Mohla by tam být bachyně a chycená odrostlejší mláďata. Jinak platí nekrmit, prasata se vrací tam, kde přišla snadno k potravě,“ dodal.

V Ústí začal odlov přemnožených divokých prasat, v kleci skončilo 5 pašíků.Zdroj: MP Ústí nad Labem