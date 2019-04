Výroba šperku může trvat od několika hodin, do několika měsíců. Jak říká Marek Rufert, záleží na pracnosti, dostupnosti surovin, výtvarné přípravě návrhu a mnoha dalších faktorech.

Jste uznávaný klenotník, jak jste se k řemeslu dostal?

V rodině jsem byl jablkem, které padlo poněkud dále od stromu. Otec lékař, máma univerzitní profesorka. Když o tom přemýšlím, tak jsem se vlastně na umělecké řemeslo zlatnické připravoval nevědomky od útlého mládí. Byl jsem dítě, které neustále něco rozebíralo a dávalo dohromady, sestavovalo různé modely a rádo kreslilo i malovalo. Talentové zkoušky na SUPŠ v Turnově, zvanou šperkárna nebo špéra, vybraly z 250 uchazečů 17 studentů.

Jak šperky vyrábíte, z jakých kovů a kamenů?

Dělám prakticky všechny druhy šperků, jako náramky, náušnice, náhrdelníky, brože, manžetové knoflíčky, kravatové spony, nejvíce však převažují prsteny. Své šperky tvořím z drahých kovů, většinou v kombinaci s drahými kameny, zvláště pak brilianty, které považuji za výrazný zdobný prvek a symbol absolutní čistoty. Rád povyšuji tyto ušlechtilé materiály na vyšší úroveň tím, že z nich vytvářím drobná sochařská díla. Šperky, které dokáží podtrhnout osobnost svého nositele. Důležitá je kombinace kvalitně navrženého designu s perfektním řemeslným zpracováním. Snažím se, aby každý šperk, který tvořím, byl svébytným originálem. Mám rád výrazný a čistý design.

Byly vašimi klienty známé osobnosti, oslovují vás i ze zahraničí?

Ano, mezi mými klienty je opravdu pár velmi známých osobností, především z oblasti kultury. V posledních několika letech se mými klientkami staly také známé modelky a osobnosti právě z modelingové branže. To souvisí s tím, že jsem se stal tradičním partnerem a porotcem několika prestižních soutěží krásy. A to jak národních, jako například Miss Czech Press, Top Model of the Year, tak jedné celosvětové Queen Beauty Universe. Navrhuji a tvořím originální šperky pro vítězky. Je to nádherná práce, protože šperky k ženské kráse neodmyslitelně patří a já dostal při jejich tvorbě od organizátorů absolutně volné ruce. Skladba mých klientů je zjednodušeně následující: 15 % z Ústí a okolí, Praha 45 %, 30 % zbytek ČR a 10 % jsou klienti zahraniční.

Odkud vás znají zahraniční klienti?

K zahraničním klientům se většinou dostávám na osobní doporučení od mých stávajících klientů. Často to jsou např. známé lékařky, které na různých mezinárodních kongresech nosí mé šperky. Když pak takové šperky zaujmou nějaké další účastníky takového setkání, dojde k dotazu, od koho jsou. Pak se stává, že po jeho zodpovězení je nový potenciální klient na světě. Také mě oslovují manažeři zahraničních firem, které mají své pobočky v Praze a přijdou do styku s mými pražskými klienty. Mé „zahraniční“ šperky jsou hlavně v Německu, Rakousku, dále pak také třeba v Katalánsku v okolí Barcelony, Rusku a něco málo v USA. Každý klient je jiný, někdy si „výtvarně sedneme“ okamžitě, někdy to chvilku trvá, ale téměř vždycky nakonec na designu šperku najdeme shodu. Jen velmi výjimečně, když mě klient tlačí k velkému kýči, se s ním rozloučím.

