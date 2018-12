Klidné Vánoce? S rachejtlemi nebudou. Pozor na prsty, oči a vyhlášky

Ústecký kraj /ANKETA/ - Zábavní pyrotechnika do rukou dětí do 15 let nepatří. Zdravotníci varují před nebezpečím úrazu.

Pomalu se blíží vánoční svátky. Jejich předzvěstí je nejen výzdoba v ulicích a rozsvěcení stromů, ale i oslavy Mikuláše. Ty se nesou nejen v duchu všeobecného veselí, ale též vybuchování zábavní pyrotechniky.

Její používání sice zákon v obecné rovině nezakazuje, mnohá města ji však řeší vyhláškami. Příkladem může být Roudnice nad Labem.

„Problematiku hlučné zábavní pyrotechniky město řeší obecně závaznou vyhláškou o regulaci hlučných činností. Její používání je na území města, až na výjimky, zakázáno a městská policie porušování této vyhlášky běžně aktivně kontroluje a postihuje. Svátek svatého Mikuláše pro nás v tomto ohledu není výjimkou,“ potvrzuje mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.

Ani v městech, která takovou vyhlášku nemají, však používání zábavní pyrotechniky nepodceňují. „Vyhlášku město Ústí nad Labem sice nemá, ta byla ministerstvem zrušena. Přesto však městská policie tyto případy řeší podle přestupkového zákona, a to buď jako rušení nočního klidu, nebo znečištění veřejného prostranství,“ popisuje mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Zábavní pyrotechnika se řadí do tří kategorií - od 15 let, od 18 let a ta, která je určená pouze profesionálům. Platí tedy, že dětem do 15 let rachejtle do rukou nepatří. Přesto se u nich o svátku sv. Mikuláše objevují. Velice často jim ji „na hraní“ dávají samotní rodiče, aniž by si uvědomovali, že si tím mohou způsobit hromadu problémů. V případě nezletilých dětí se může takovým případem zaobírat i odbor sociální péče.

Nevinná hra může skončit neštěstím

„U nezletilých dětí může případ skončit až v rukách našich kurátorů, kteří se jednotlivými případy dále zabývají. Reagujeme však až na podnět ze strany městské policie nebo Policie ČR,“ uvádí vedoucí odboru sociální péče v Litoměřicích Renáta Jurková.

„Rodiče si leckdy neuvědomují, že zdánlivě nevinná hra může skončit přestupkem nebo dokonce trestným činem, například ublížením na zdraví nebo poškozením majetku. V případě nezletilých dětí jde pak veškerá zodpovědnost právě za rodiči,“ varuje štětský strážník Zdeněk Cuchý.

O nebezpečnosti zábavní pyrotechniky ví i Zdena Závadová z Teplic, která už několik let chodí na Mikuláše v masce čerta. „Právě v loňském roce jsem měla nepříjemný zážitek, když mi vedle obličeje explodovala petarda hozená z davu dětí. Měla jsem poškozený ušní bubínek a několik dní jsem neslyšela. Mému kamarádovi, který dělá Mikuláše, zase od pyrotechniky začaly hořet vatové fousy a měl popálený obličej,“ vypráví Závadová.

Před těmito zraněními proto zdravotníci varují. „Úrazy způsobené zábavní pyrotechnikou nejsou v prosinci bohužel ničím zvláštním. Nejčastěji evidujeme popáleniny rukou a obličeje, poškození sluchu a zraku a v posledních letech i částečné amputace končetin,“ líčí mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

„Nebezpečí hrozí i kolemjdoucím. Známé jsou případy úrazů způsobených pádem po leknutí nebo srdeční problémy u kardiaků a seniorů. Časté jsou případy pokousání od psů, kteří ve stresové situaci mohou zaútočit,“ dodává Voleník.