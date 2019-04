Investor Radek Petržilka uvedl, že potok hledají už čtyři měsíce. „Do potoka se dá fyzicky vstoupit v Londýnské ulici. Pár chlapů tam vždycky poslouchá, jestli neuslyší vrták. Ovšem zatím neslyšeli vůbec nic. Přitom rozdíl v trase potoka pro mě představuje docela slušnou sumu,“ poznamenal.

Vyústění kanalizace totiž musí vést do zatrubněného potoka, kvůli statice základů budoucího domu je rovněž nutné vybudovat masivní desku. Pokud tam ale potok není, budou stačit piloty. Což bude o zhruba deset milionů levnější.

„Potok měl vést v hloubce šesti metrů, ale už jsme ve dvanácti. V tom rohu parcely, kde je zakreslený, jednoduše vůbec není. Nechápu, jak je možné, že v archívech mohly být uložené chybné výkresy,“ divil se investor. Stavbaři přitom mají k dispozici snímek od geodetů, z katastru nemovitostí a další dokumenty.

Staleté chyby

Podle kartografa Bohuslava Haltmara ovšem takové chyby v zákresech nejsou vzácností a stejná chyba se v mapách může objevovat desítky let.

„V 50. letech stát prováděl nové mapování. Jenže zpracovatelé převzali podklady z map předválečných. Jejich nástupci pak do novějších map kopírovali ty staré i s chybami, které mohly vzniknout ještě před sto lety,“ popsal Haltmar.

Do map se často dostanou i mnohem podstatnější chyby. „Potok byl pod zemí a nikomu desítky let nevadilo, že je chybně zakreslený. V mapách jsou i neexistující jeskyně či rozhledny a co třeba bývalá ústecká synagoga,“ líčil kartograf.

Narážel tím na Google mapy, v nichž Ústečané před pěti lety našli zakreslenou židovskou modlitebnu, kterou nacisté zničili už v roce 1939. Dnes tu stojí OC Forum.

Potok nakonec museli hledat odborníci s přístroji, které „vidí“ do určité hloubky pod povrch, a dokoncei proutkaři. Všichni se sice shodli na stejném místě, avšak v naprosto jiném roku parcely.

Skutečná poloha potoka bude mít v důsledku vliv i na cenu za nájem parkovacích míst. Promítnou se do ní totiž náklady na stavbu. Stání jsou určená hlavně pro obyvatele okolních domů a měla by přijít na sedm stovek měsíčně, případně 20 korun za hodinu. „Pokud stavba zlevní, klesne i cena,“ vysvětlil investor Petržilka.

Podle ředitele ústeckého muzea Václava Houfka dnes nikdo ani přesně neví, kudy potok vede. „Od 19. století byl nesčetněkrát překládaný. Kolikrát to ani nezakreslili do mapy. Dnes ani neznáme jeho historické koryto,“ dodal.