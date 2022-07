Hotel Praha přivítal koncem června skupinku vyslanců severu, v sobotu 2. července byli výletníci zpět na hlavním vlakovém nádraží v Ústí nad Labem. Organizátorkou a průvodkyní akce byla jako vždy předsedkyně svazu Milena Černá. "Musela bych skutečně dlouze pátrat v paměti a pomáhat si kalendářem, abych statisticky vykázala všechny akce za posledních třináct let, kdy jsem svaz vedla. Poznala jsem stovky krásných lidí, kteří zapomněli stárnout, byla na místech, která pohladí na duši. Dvanáct let už jezdíme do Františkových Lázní, koncem října tam pojedu naposledy. Ráda bych svou funkci v prosinci předala někomu mladšímu a důstojně se rozloučila s těmi, kteří se o nás dlouhé roky starali," naznačovala takticky rázná žena.