O víkendu jí bylo šestadvacet. Vzhledem k okolnostem to ale příliš neslavila. Řeč je o Nur Mentes, dobrovolnici Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Skoro všechno, čím se tu zabývala, vzalo za své, když bibliotéka kvůli nouzovému stavu musela zavřít. Nur teď trochu váhá, jestli se vrátit do Turecka, nebo zůstat v Česku. To má totiž podle dobrovolnice epidemii zatím víc pod kontrolou než její mateřská země.

Cesta domů by byla komplikovaná. „Můžu se do Turecka vydat přes Kyjev, ale bojím se, že bych tam uvízla. Že by mě dali do karantény. Bez víza i tamního zdravotního pojištění bych byla ztracená,“ vylíčila. Teď proto raději čeká na přímý let Tureckých aerolinií, v kontaktu je kvůli tomu i s tureckou ambasádou. Ani ta ale zatím neví, kdy letadlo vzlétne.

V knihovně byla dobrovolnice spokojená. „Všichni tam byli nápomocní a přátelští,“ popsala zaměstnance bibliotéky. Samotné Ústí ji ale moc nenadchlo. „Není tu příliš společenského života, není to tu moc pro mladé,“ vysvětlila Nur. Zato v Praze se jí líbí. „Ráda bych se tam podívala znova,“ řekla s tím, že ji zajímá i česká historie, která je v historickém jádru metropole tak patrná.

Nur žije v malém tureckém městě Edremit. „Je to u moře, bývá tam hodně sluníčka a teplo,“ přiblížila svůj domov. Jako učitelka umění působí nedaleko, ve větším městě Balıkesir. Teď je v kontaktu s rodinou a sleduje i zpravodajství z Turecka. Právě proto s odletem zpět trochu váhá.

Turci jsou rádi spolu

Situace v její domovské zemi se zdá být horší než u nás. Čísla nakažených koronavirem tam jsou vyšší, naposledy se šplhala k šesti tisícům. „Turci mají rádi cestování a jsou rádi spolu. Tak byli zpočátku trochu bezstarostní. Teď je ale už většina míst zavřená, vláda zavádí zvláštní opatření, dokonce je někde zakázána doprava ve městě. Naše ministerstvo zdravotnictví pracuje tvrdě od prvního dne. Navíc se mi stýská a v knihovně teď nemám moc co na práci,“ vysvětlila Nur, proč se nejspíš domů nakonec vypraví.

Před tím, než se brány ústecké knihovny uzavřely lidem, tam vedla kurz malby, připravovala výtvarné dílny pro děti a pomáhala v oddělení časopisů. Učila turečtinu a podílela se i na aktivitách klubu angličtiny. Ústecká knihovna brzy vystaví on-line reprodukce olejomaleb, které vytvořili kurzisté právě pod vedením Nur.

Teď tráví většinu času zavřená na klíšských vysokoškolských kolejích. Kreslí, poslouchá rádio a kouká se na filmy. Dřív Nur ráda fotila. Nyní pracuje aspoň na uměleckých snímcích svého pokoje.

Nur je osmou zahraniční dobrovolnicí v ústecké knihovně. „Před ní jsme tu měli tři Italky, dvě Arménky, Španělku a Tunisana,“ vypočítala Zuzana Pařízková, která se tu o dobrovolníky stará. Nur původně měla nastoupit loni v září, ale dlouho nemohla získat vízum. Tak začala až v polovině prosince.

I když je teď Severočeská vědecká knihovna zavřená, na webu nabízí půjčování e-knih a přístup do digitální knihovny Kramerius. Zaměstnanci také pomáhají Ústečanům. „Někteří šijí roušky, jiní zabezpečují donášku a dovážku potravin a léků seniorům nebo těm, co to potřebují,“ vypočítala ředitelka bibliotéky Jana Linhartová. Na knihovních 3D tiskárnách také tisknou ochranné štíty na obličej.