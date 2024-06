Celý červenec a srpen bude Knihovna Ústeckého kraje fungovat v omezeném prázdninovém provozu. Hlavní budovy knihovny budou mít otevřeno každý všední den, jen budou mít v některých dnech zkrácenou otevírací dobu. Služby poboček bude během léta možné využívat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Ilustrační foto. | Foto: Knihovna Ústeckého kraje

Knihovna Ústeckého kraje od pondělí 1. července přechází na prázdninovou otevírací dobu, která bude platit až do konce srpna. K běžnému režimu se knihovna vrátí opět 1. září.

"Hlavní budovy knihovny v centru města (Lidová část, Vědecká část a Depozitář) budou během letních prázdnin otevřené každý všední den. V pondělí a ve středu bude možné knihovnu navštívit od 9.00 do 18.00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak bude otevřeno od 9.00 do 16.00. O víkendu bude knihovna uzavřena. Veřejné polytechnické dílny, které se nachází v Lidové části knihovny, bude během léta možné využívat na základě předchozího objednání," řekl mluvčí Knihovny Ústeckého kraje Jan Černecký.

Pobočky Hornická, Klíše, Neštěmice a Stříbrníky budou mít během léta otevřeno pouze v pondělí a ve čtvrtek, a to vždy od 9.00 do 12.00 a následně od13.00 do 18.00. První týden v červenci (tj. 1. – 5. 7.) budou všechny čtyři pobočky uzavřeny. Souhrnné informace o prázdninové otevírací době čtenáři naleznou na webových stránkách knihovny a v informačních letácích, které jsou volně k rozebrání ve všech odděleních a na všech pobočkách.

Knihovna zároveň připomíná, že v červenci odstartuje již dříve avizovaná rekonstrukce Lidové půjčovny, a vyzývá čtenáře, kteří tak ještě neučinili, aby si před létem z tohoto oddělení vypůjčili co nejvíce knih.

"Za tímto účelem byl maximální možný počet výpůjček z volného výběru Lidové půjčovny dočasně navýšen na 100 kusů a výpůjční doba byla prodloužena až do 12. října. Možnost zásobit se před létem takto enormním množstvím čtiva lze využít do konce června," dodal mluvčí Černecký.