Od ledna do března 2024 bude ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP k vidění výstava „České vědkyně a jejich přínos nejen české vědě“. Výstavu ústecké univerzitě zapůjčila Akademie věd ČR.

Knihovnu UJEP zdobí nejlepší české vědkyně. Výstava cílí hlavně na mladé. | Foto: archiv UJEP

Expozice 31 posterů o formátu A1 šíří povědomí o českých vědkyních, které do světa vědy přinesly významné objevy. Vznikla pod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a vsadila na neotřelý styl a nápadité karikatury kreslíře Přemka Ponáhlého. Popularizační výstavy Akademie věd České republiky mají za cíl nevšední formou přiblížit vědu a výzkum (nejen) nejmladší generaci. „Výstavy je možné si také zapůjčit, a tak jsme ani chvilku neváhali a od začátku roku po tři měsíce bude možné v naší knihovně objevovat velikánky české vědy,“ komentuje výstavu ředitel univerzitní knihovny Mgr. Martin Pečiva.

V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Právě na ty cílí zajímavá výstava.

Vzhledem k místu, které má univerzitní knihovna k dispozici ve volném výběru, vystavuje na UJEP jen 22 kusů posterů kompletní expozice. Mezi prezentovanými osobnostmi zde naleznete například Zdeňku Rábovou, pedagožku a českou průkopnici IT, Helenu Raškovou, která zasvětila svůj profesní život farmakologii, Albínu Dratvovou, jež si vybudovala vědecký věhlas v oboru filozofie přírodních věd, nebo odbornici na byzantologii Miladu Paulovou, a další.

Výstava je zároveň převedena do online prostředí, a tak si návštěvníci Vědecké knihovny UJEP mohou po příchodu domů zkusit zahrát na webových stránkách ceskaveda.cz hru, kde poměří své vědecké znalosti. Záměrem této výstavy je také upozornit především mladší generaci na objevy, úspěchy a prvenství, které české vědkyně drží.

Vědecká knihovna UJEP je otevřena od Pondělí do čtvrtka od 8.00 do 20.00, v pátek od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.

