Knihovny lákají na rodinné registrace i atypické prostory

Ústecko - Seniorům přímo do jejich domovů donáší knihy dobrovolníci.

Prostory kulturního domu, parta dobrovolníků a knihovna je na světě! V Roudníkách na Ústecku, které spadají pod město Chabařovice, se spojili místní nadšenci a vdechli život novému knižnímu svatostánku na netradičním místě. V kulturním domě.

„Dříve v patře domu pobočka chabařovické knihovny už fungovala, ale nakonec se zavřela. S kolegyněmi z osadního výboru nám to ale nedalo a rozhodly jsme se pobočku opět otevřít, aby se všichni občané měli kde scházet,” řekla knihovnice Ilona Galášová.

Město zajistilo veřejný internet a ústecká knihovna dodala knihy z výměnného souboru, kde jsou knihy jak pro děti a mládež, tak pro dospělé.

„V knihovně se scházíme každou středu od 17 do 19 hodin, pořádáme v jejich prostorách mnoho akcí, takže fungujeme jako komunitní centrum. Nabízíme tři regály knižních novinek a zhruba čtyři police knih, které darovali občané. Každý si může odnést jakoukoli chce,” doplnila Galášová. Zatím je registrace do knihovny bezplatná.

Téma obecních i krajských knihoven se otevřelo i na nedávné veřejné diskusi Knihovna věc veřejná, již hostil krajský úřad. Výhodné registrace, plánované přestavby či vize knihovnictví v budoucnu. To všechno byly okruhy, nad kterými debatovali zástupci biblioték, měst, kraje i ministerstva školství.

„Na jeden čtenářský průkaz do knihovny chodí mnohdy celá rodina. Rozhodli jsme se proto udělat rodinné registrace za jeden poplatek. Ve výsledku to zapříčinilo to, že za rok 2017 se zvedl počet registrovaných čtenářů o 1 500,” podělila se o své zkušenosti ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Jana Linhartová. Ta vedle všech knihoven v okresních městech pochválila hlavně knižní svatostánek v Lounech. Ten se těší mimořádné podpory ze strany města. Jak zmínil radní Pavel Janda, jde až o 8 milionů korun ročně.

„Jsme jen 19tisícové město, přesto se tak velké finanční podpoře nebráníme. V knihovně funguje skvělý tým a knihovna je místem kultury i společenských setkávání,“ zmínil Janda s tím, že Louny teď čeká kolaudace prvorepublikového pavilonu na místním výstavišti. „Když jsme poptávali příspěvkové organizace, kdo by pavilon zaštítil, přihlásila se právě naše knihovna,“ doplnil.

Města nejsou jediná, která s knihovnami spolupracují, případně je zřizují. Také Dobrovolnické centrum z Ústí hraje v cestě za knihou důležitou roli. Dobrovolníci například donášejí knihy seniorům přímo do jejich domovů. Ředitelka centra Lenka Černá připomněla příběh dobrovolnice z Loun.

„Donášela pravidelně knihy seniorce. Když se jí jednou nedobouchala, přišlo jí to divné a zavolala pomoc. Nakonec se ukázalo, že díky včasné pomoci lékařů jí naše dobrovolnice zachránila život,“ podotkla Černá.