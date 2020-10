V Ústeckém kraji se už krátce po volbách rýsuje koalice i příští hejtman. Jako nejpravděpodobnější varianta se podle lídra vítězného ANO jeví nová rada složená z tří nejúspěšnějších stran, kromě Babišova hnutí ještě ODS a STAN.

Mítink hnutí ANO v Děčíně a jeho krajský lídr Jan Schiller | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Zdroj: Deník„Před chvílí jsme skončili jednání s ODS a STAN,“ řekl v neděli 4. října odpoledne Jan Schiller. „Vypadá to nadějně, je to preferovaná varianta, to, co bychom měli ctít, vůli voličů, jako první trojka. Další setkání máme v úterý odpoledne, kdy se budeme bavit o konkrétních bodech,“ dodal lídr s tím, že se prozatím všechny vyjednávací týmy shodly na tom, že post hejtmana by mělo mít vítězné ANO, tedy s největší pravděpodobností sám lídr Babišova hnutí v Ústeckém kraji Schiller.