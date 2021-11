Kdo očekával, že se v Ústí nad Labem ihned po rozpadu vládnoucí koalice ANO, ODS, PRO Zdraví a Sport a PRO! Ústí rozběhnou jednání o doplnění a novém složení vedení města, ten se hodně mýlil. Ani více než týden po odchodu PRO! Ústí se nic neděje, žádná jednání neproběhla. Podle vyjádření všech stran a hnutí to zatím vypadá, že v Ústí povládne menšinová koalice.

„Žádné závěry zatím nejsou. Jednání budou teprve průběžně probíhat,“ informoval primátor Petr Nedvědický (ANO). Potvrdili to také všichni další Deníkem oslovení zastupitelé. „Zatím jednání neproběhla,“ uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Koalice ANO, ODS, PRO Zdraví a Sport a PRO! Ústí fungovala devět měsíců. V únoru hnutí PRO! Ústí nahradilo Ústecké fórum občanů (UFO). V minulém týdnu ale na zastupitelstvu zástupci PRO! Ústí vládnoucí koalici opustili. Zdůvodnili to spory ve vedení města, zmínili například dohady kolem výběru nového šéfa zoo, další neshody byly prý v otázce řešení odpadů a vyvrcholily neschválením zřízení Kanceláře architektury města, která byla pro PRO! Ústí prioritou.

„Byl to pro nás stěžejní bod. V poslední době se nám zdá, že udržujeme vztahy, které pro nás nejsou zdravé. Před devíti měsíci jsme tomuto projektu věřili, řada věcí se i podařila, ale v poslední době koalice nefunguje a poškozuje nás to. Zřízení Kanceláře architektury města pro nás bylo hlavní motivací pro vstup do vedení města. Nepodařilo se, nemůžeme kvůli některým sporům naplňovat náš program, proto vypovídáme koaliční memorandum,“ zdůvodnila vystoupení z koalice Karolina Žákovská z hnutí PRO! Ústí.

Primátor označil takovéto řešení za extrémní, zástupci ODS zase za dětinské a nešťastné. A jak si vedení města vysvětluje, že z koalice už odešel druhý subjekt? „Nijak si to nevysvětluji, prostě se to stalo,“ reagoval Nedvědický.

Že Ústí zřejmě směřuje k menšinovému vládnutí, zástupci koalice připouštějí. „Je možné, že to tak dopadne,“ uvedl primátor. „Jednání budou složitá, zatím bude fungovat menšinová koalice. A je možné, že menšinová koalice dovládne až do voleb a bude hledat podporu k jednotlivým bodům napříč politickým spektrem,“ doplnil náměstek Tošovský.

PRO! Ústí návrat do koalice nechystá. Neuvažuje o tom ani v případě, že by se změnily podmínky. „Nebyli jsme nikým ani osloveni, žádná jednání nejsou,“ uvedla Žákovská. Podpořilo by hnutí menšinovou koalici? „Jsme připraveni za určitých podmínek podpořit některé návrhy. Ty, které budou dobré a prospějí městu. Ale ne automaticky,“ dodala.

O spolupráci s vedením města nestojí ani UFO, které ve vládnoucí koalici působilo do letošního února. „Neoslovil nás zatím nikdo. Ale v únoru s námi skončili spolupráci, nevidím proto důvod, proč by teď chtěli spolupracovat,“ řekla zastupitelka Věra Nechybová (UFO). „Dobré věci určitě podpoříme. Budeme ale vše individuálně posuzovat,“ pokračovala k otázce možné menšinové vlády.

„Nic se nemění, jsme v opozici a zůstáváme v opozici,“ reagovala na dotazy Deníku také Yveta Tomková z uskupení Vaše Ústí. „Podpoříme věci, které budou ku prospěchu města a občanů Ústí,“ dodala.

Nikdo zatím neoslovil ani SPD a KSČM. A jak to mají tyto subjekty s podporou menšinové koalice? Automaticky, tedy ve všech předložených návrzích, ji ani jedna ze stran podporovat nehodlá. „Pokud budou návrhy v souladu s naším programem a dobré pro město, tak je podpoříme. Jinak ne,“ sdělil Milan Anýž (SPD). „Podpoříme jen ty kroky, které budou dobré pro lidi v Ústí. Budeme to posuzovat individuálně,“ dodal Pavel Vodseďálek (KSČM).

Koalice měla před svým krachem v minulém týdnu v 37členném zastupitelstvu 20 hlasů, bez PRO! Ústí mají nyní ANO, ODS a PRO Zdraví a Sport pouze 12 křesel. ANO má v ústeckém zastupitelstvu 8 hlasů, stejný počet drží PRO! Ústí. UFO a Vaše Ústí mají obě 5 křesel, SPD 3. ODS, KSČM a PRO Zdraví a Sport mají po 2 hlasech, 2 zastupitelé jsou nezařazení.