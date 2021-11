Několik vážných neshod, například kolem volby nového šéfa zoo, prožila v poslední době vládnoucí koalice v Ústí nad Labem. Problémy vyvrcholily na zasedání zastupitelů v pondělí 8. listopadu, kdy neprošlo zřízení Kanceláře architektury města, což byl pro PRO Ústí jeden z důležitých bodů. Ihned poté rezignovali radní za toto uskupení, to také vypovědělo koaliční memorandum.

„Byl to pro nás stěžejní bod. V poslední době se nám zdá, že udržujeme vztahy, které pro nás nejsou zdravé. Před devíti měsíci jsme tomuto projektu věřili, řada věcí se i podařila, ale v poslední době koalice nefunguje a poškozuje nás to. Zřízení Kanceláře architektury města pro nás bylo hlavní motivací pro vstup do vedení města. Nepodařilo se, nemůžeme kvůli některým sporům naplňovat náš program, proto vypovídáme koaliční memorandum,“ uvedla při jednání zastupitelů Karolína Žákovská z hnutí PRO Ústí.

Při své řeči zmínila právě i spory kolem výběru nového šéfa ústecké zoologické zahrady a další neshody.

Následně rezignovali radní za PRO Ústí Martin Krsek, Eva Outlá a Martin Hausenblas. Koalice se tak v tu chvíli ocitla na zasedání zastupitelů v menšině.

Po přestávce pokračovalo jednání zastupitelů dále, některé body, které měli předkládat členové hnutí PRO Ústí, ale byly staženy. Takto například exradní Eva Outlá stáhla z projednání návrh rozpočtu města pro rok 2022. Jak bude dále vypadat vedení města, zatím zastupitelé neřešili. Není tak jasné, jak by měla vypadat budoucí vládnoucí koalice.

Koalice ANO, ODS, PRO Zdraví a Sport a PRO Ústí fungovala devět měsíců. V únoru hnutí PRO Ústí nahradilo Ústecké fórum občanů.