Jak byste zhodnotil společnou práci koalice až do jejího pádu?

Na začátku byl příslib akceschopné koalice, na konci deziluze. Šli jsme do spolupráce s ANO a dalšími dvěma stranami naplno, s velkou chutí dokončit připravené projekty. Nám se ale nedařilo prosazovat naše projekty a třeba přepážkové centrum pro občany města bylo vyškrtnuto a peníze utraceny v provozu. Práce na dotacích, tolik diskutovaná na sociálních sítích, skutečně nebyla žádná díky práci pana Tošovského z ODS. Museli jsme před panem Kubcem a Ševcovicem a jeho hnutím Pro zdraví a sport bránit výrazné snížení dotací na sport, a to se podařilo jen částečně. Naše dva hlasy v radě města byly k ničemu, vždy jsme byli přehlasováni blokem ANO, ODS a Pro zdraví a sport, a nám to připadalo jako by tito tři členové již vstoupili do ANO. Proto nám i fakticky „spadl kámen ze srdce“, že jsme mimo hru a můžeme nyní z opozice prosazovat projekty a plnit sliby voličům.

Co vlastně podle vašeho názoru konkrétně přivedlo koalici k pádu?

Absolutní nejednotnost zastupitelů za ANO a nedodržování dohod. Jako by ANO bylo složeno z více stran různých zájmů. Pak hlavně ztráta většiny 19 hlasů v zastupitelstvu, a to opět díky ANO. Zásadní střet byl spojen s neplánovaným, překvapivým "mega" úvěrem. ANO, ODS a Pro zdraví a sport chtělo prosadit bianko úvěr pro město ve výši 1,3 miliardy korun, aniž bylo patrno, na jaké projekty a zda jsme v schopni garantovat splátky. V době, kdy splácíme a dlouho budeme ještě splácet ročně 100 milionů korun za „propadákové“ projekty ODS z úvěru uzavřeného před deseti lety, je to nesmysl. A proto jsme to nepodpořili s tím, že podpoříme úvěry na konkrétní a smysluplné projekty pro naše město.

Jak to celé na vás působí, sotva rok a půl před volbami?

Komicky. Po ztrátě většiny v zastupitelstvu jsme se s ANO dohodli, že budeme společně hledat většinu v zastupitelstvu, ale to se nedělo. Když jsme se dověděli, že ANO jedná o naší výměně, tak jsme se sešli s lokálními hnutími, tedy PRO a Vaše Ústí, a zkoušeli najít průsečíky v našich programech a možnostech spolupráce tak, aby o našem městě nerozhodovali v místě neschopné centrální strany, ale kompetentní lokální hnutí. Výsledkem jednání byla hlasování na prosincovém zastupitelstvu, která snížila kompetence rady a změnila jednací řád. PRO ale za pár týdnů zlákaly nabízené posty na centrálním obvodu a konečně i na magistrátu a spolupráci s námi a hnutím Vaše Ústí vyměnilo za spojení s Babišovým ANO.

Nešlo si nevšimnout kritiky, která z řad PRO! padala na hlavy ANO, teď jsou partneři. Jak byste tento obrat komentoval?

V politice je možné všechno. Na to jsem si zvyknul za dvacet let v komunálu a při sledování centrální politiky. Dle mě je jediným důvodem to, že chtěli členové PRO placená místa, protože jinak to nedává smysl. Ten důvod, proč, si musí říct hlavně oni, ale dle mě to hnutí PRO výrazně poškodí. A již je to vidět na sociálních sítích. Spojit se s lidmi, které napadali a o kterých říkali, že jsou neschopní, je fakt překvapivé. Já osobně bych jim přál, aby to fungovalo ve prospěch města a jeho občanů, ale osobně tomu nedávám šanci.

Náměstkyně Věra Nechybová jako ekonomka hovořila o finančním přebytku 150 milionu korun, kam by je podle vás měla nová koalice investovat především?

Hlavně musíme nyní zajistit vyrovnaný rozpočet a chod města, který je ohrožen nižšími příjmy díky covidu. Pokud nějaké finance zbydou, tak je investovat do projektů, které pomohou městu a jeho občanům, tedy budou schváleny velkou většinou zastupitelstva. Za nás je to přepážkové centrum, krytá tenisová hala s dotací, podpora sportující mládeže. Budeme také bránit znovuzavedení poplatků pro domácnosti za svoz odpadu a usilovat, aby i nová koalice udržela dobré hospodaření Dopravního podniku a jeho přechod na ekologickou a výhodnou vodíkovou éru.