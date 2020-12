„Řízení města je už několik měsíců ochromeno rozkolem v koalici. Město stagnuje podobně jako v minulém volebním období.“ Ostrými slovy zdůvodnila opozice pondělní návrh na omezení pravomocí městské rady a převedení jejich části na zastupitelstvo města Ústí nad Labem.

Jednání ústeckých zastupitelů. Archivní foto | Foto: Deník/Janni Vorlíček

V praxi to především znamená, že radní budou moci bez posvěcení zastupitelstva rozhodovat jen o finančních tocích do výše půl milionu korun a nikoli do pěti milionů jako doposud.