Ústí nad Labem – Čtvrt roku vládnutí má za sebou ústecká čtyřkoalice ANO 2011, UFO, ODS a PZS. Začala řešit problémy se sociálním bydlením, budovat kancelář architektury města, která podle mnohých magistrátu chyběla jak sůl. Omezila i vstup veřejnosti do jednacího sálu zastupitelstva, celé ústecké a trmické území prohlásila za oblast sociálně patologických jevů.

Jednání zastupitelů Ústí nad Labem | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Co do financí pokračuje v trendu z minulého volebního období. Tedy investic do velkoplošných oprav silnic, rekonstrukcí školských zařízení a žehrání na vládní zvyšování platů pracovníkům ve veřejných službách. Jako jedna z prvních se také sem a tam shodne na něčem s opozicí, ačkoli ta kritikou koaličního uskupení rozhodně nešetří.