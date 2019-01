Ústí nad Labem - Hromadné zpívání koled proběhne po celém Česku ve středu 11.12. od 18 hodin. Zpívat budeme i v ústeckém šikmém kostele.

Zapomeňte chvíli na shon kolem shánění dárků, pečení cukroví nebo vybírání stromečku. Zastavte se a zazpívejte si s námi koledy. V jednom okamžiku nás budou v největší spontánní akci tisíce nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Malé, velké, zpěváky i ty, co neudrží tón, spojí pět koled ve středu 11. prosince v 18 hodin v unikátní akci Česko zpívá koledy.

V Ústí nad Labem budeme opět zpívat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a společně s námi vítězka SuperStar Sabina Křováková a Ústecký dětský sbor UJEP.

Česko zpívá koledy v Ústíve středu 11.12. od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie

• 16.00 se budou v OC Forum rozdávat noviny se zpěvníkem

• 17.00 autogramiáda Sabiny Křovákové v OC Forum - zájemci během autogramiády dostanou na památku razítko

• 17.30 18.00 před kostelem budeme zdarma rozdávat horký bubble tea od Bublemanie a pečivo od pekáren Inpeko

• 18.00 zpívání koled společně se Sabinou Křovákovou a Ústeckým dětským sborem UJEP. Sabina Křováková jako bonus premiérově zazpívá vánoční píseň, kterou složila pro akci v Ústí, a Skřítka z jejího nového singlu. Koledami potěší i děti ze sboru UJEP. Rozloučíme se vánoční písní od Johna Lennona, kterou společně zazpívá dětský sbor se Sabinou Křovákovou za doprovodu varhan.

Na repertoáru všech účastníků letošní akce budou koledy Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši a Štědrej večer nastal, které si v hlasování vybrali čtenáři Deníku.

Oproti loňskému zpívání máme hned několik překvapení! Před samotným zpíváním vybraných koled nás naladí děti sboru UJEP. „Zazpíváme 4 krátké vánoční koledy v úpravě Ivana Kurze," uvedla sbormistryně Martina Zemanová.

Po nich pak vystoupí Sabina Křováková se skladbou Skřítek z nového singlu a premiérovou vánoční písní, kterou složila speciálně pro ústecké zpívání koled. Ta se v samém závěru spojí s dětmi a za doprovodu varhan zazpívají vánoční píseň od Johna Lennona. „Je moje nejoblíbenější," prozradila Sabina Křováková.

S vítězkou Superstar se ale můžete potkat ještě před koledami. Od 17 hodin se bude fanouškům podepisovat v OC Forum. Během autogramiády se také budou na památku dávat speciální razítka. Rozdávat zdarma budeme také na zahřátí horký bubble tea od Bublemanie a k tomu pečivo z pekáren Inpeko.

TŘI OTÁZKY PROSABINU KŘOVÁKOVOU: Celá zima je hrozně tajemná

Charismatická blondýnka s chraplákem, která v mnohém připomíná její oblíbenou rebelku Janis Joplin. Taková je vítězka SuperStar Sabina Křováková.



Sabino, dodržujete doma vánoční zvyky? Který máte nejraději?Vánoce mám strašně ráda, celá zima je pro mě hrozně tajemná. Každý rok rozkrajuji jablíčko a pouštím skořápky po vodě.



A co koledy? Máte nějakou oblíbenou?So this is Christmas od Johnna Lennona. Není to koleda, spíš vánoční písnička, ale je moje nejoblíbenější.



Co nového připravujete pro své posluchače?Právě mi vyšel singl Skřítek, připravuji další písničku a na jaře vydáme celé CD. Po SuperStar jsem plná emocí a hodně skládám. Momentálně připravuji vánoční písničku.

Pokud si chcete koledy také zazpívat a neznáte je, nevadí. V Ústeckém deníku vyjde v den konání akce, tedy ve středu 11. prosince 2013, zpěvník se všemi koledami. Zpěvník seženete ještě před samotným zpíváním, kdy ho společně s novinami budeme od 16 hodin rozdávat v OC Forum.

Přijďte a buďte s námi při tom, v ústeckém šikmém kostele. Nemusíte ale zpívat jenom tam. Letos se k nám přidaly děti z ústecké ZŠ Vojnovičova, které si „naše" koledy zazpívají už odpoledne.

Fotografie z kostela najdete ve čtvrtek 12.12. nejen v Ústeckém deníku, ale ještě ve středu večer také na našem webu www.usteckydenik.cz.

V kostele se náš sbor cítí dobře

To s nadšením říká Martina Zemanová, sbormistryně Ústeckého pěveckého sboru

Již druhým rokem se spolu s Ústeckým deníkem zapojuje do akce Česko zpívá koledy také Ústecký dětský pěvecký sbor UJEP, vedený svými sbormistry Martinou a Petrem Zemanovými. „Koledy zazpívá ve středu s Ústečany asi 40 dětí ve věku od 8 do 18 let. Tedy náš hlavní sbor," uvedla Martina Zemanová. „A Václav Urban nás doprovodí na varhany."

Koledy s Deníkem váš sbor zpíval už loni. Jaké to bylo?

Martina Zemanová: Bylo to hodně hektické, ale líbilo se mi, že přišlo hodně lidí. Bavila mě atmosféra; když zpívá hodně lidí v kostele, krásně zní. Ten zvuk je nádherný.

Jak je vše vymyšleno letos?

Tentokrát jsme nic nenechali náhodě. Sešli jsme se na pracovní schůzce s mým mužem, také s Václavem Urbanem, se Sabinou Křovákovou, vítězkou SuperStar i studentkou ústecké univerzity i s lidmi z Ústeckého deníku. A vše jsme promysleli a zařídili, aby bylo vystoupení perfektní.

Obléknou se vaše děti jednotně?

Tentokrát ne, to kvůli zimě v kostele.

Je pro sbor obvyklé vystupovat v kostelech a chrámech?

Vystupujeme v nich zhruba čtyřikrát do roka. Letos 7. prosince zazpíváme v Třebívlicích v kostele, 12. v Děčíně na zámku, 14. v Severočeském divadle a 11. v kostele na akci Ústeckého deníku.

Jak se na zpívání těšíte?

Myslím, že ozvláštněním koncertu bude pro nás i pro děti účast Sabiny Křovákové. Nejen proto, že je věkově blízká našim nejstarším dětem, ale i proto, že je to letošní vítězka hudební soutěže Česko Slovensko hledá SuperStar. Spolu s ní zazpíváme vánoční písničku od Johna Lennona. Naše děti se na to určitě dost těší, bude to fajn.

Co vše zazpíváte v kostele?

Dramaturgie je takováto: Ústecký dětský sbor zazpívá čtyři koledy, poté vystoupí Sabina Křováková, kytarou zazpívá své tři písničky. Následovat budou koledy z programu koncertu a nakonec zazní píseň od Lennona.

Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. Jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula, plenčičkama.

3. K němuž to andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. Jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který se narodil z čisté Panny, pohlédni na nás a přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od nás, tyto dary.

Pásli ovce Valaši

1. Pásli ovce Valaši při betlémské salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

3. Běžte rychle, pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom,

4. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom,

5. Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá. Hajdom,…

Štědrej večer nastal

1. Štědrej večer nastal. Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

2. Panímámo, vstaňte. Panímámo, vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte.

3. Panímáma vstala. Panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.

Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.

Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

2. Začni, Kubo, na ty dudy, dujdaj dujdaj dujdaj dá. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

3. A ty, Janku, na píšťalku, dudli dudli dudli dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

4. A ty, Mikši, na housličky, hudli tidly hudli dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

5. A ty, Vávro, na tu basu, rum rum rum rum ruma da! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!