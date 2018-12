Ústecký kraj - Nezapomeňte si s sebou vzít zpěvník, který vyjde ve středu 12. prosince ve vašem Deníku!

Česko zpívá koledy 2015 v kostele sv. Vojtěcha v Ústí n. L. | Foto: Deník/Karel Pech

Náměstí, knihovny, zámky, ale třeba i domovy pro seniory nebo školky. Celkem 78 míst v Ústeckém kraji ožije vánočními koledami. Už ve středu 12. prosince. Tisíce lidí v celém regionu si společně úderem 18. hodiny zazpívají známé české písně na tradiční akci Česko zpívá koledy. Pořadatelem akce je Deník, letos se ve všech krajích v ČR koná už poosmé. Chybět nebudou notoricky známé koledy jako Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma či Narodil se Kristus Pán.

„V tištěném Deníku zítra navíc čtenáři najdou i zpěvník s koledami,“ zve na akci zástupce ředitele redakcí Deníku Martin Nevyjel. Počet míst se rok od roku stále rozrůstá. V roce 2011 se zpívalo jen na 14 místech, vloni jich bylo už téměř osm set.

Vánoční zpívání přináší radost a úsměv ve tváři pravidelně v Domově pro seniory Písečná v Chomutově. Jak říká jeho ředitelka Alena Tölgová, jde o každoroční setkání. „Vše se odehrává v naší společenské místnosti, kde přichystáme občerstvení, povídáme si a přitom zpíváme. Dorazit samozřejmě mohou i rodinní příslušníci našich klientů, takže je to vždycky takové velké a velmi milé setkání, které si vždycky moc užijeme,“ popisuje Tölgová.

Domov pro seniory Orlická v Ústí nad Labem se od ostatních letos trochu vymyká. Přestože je přihlášený na středu, koledy s Deníkem si jeho klienti zapěli už dnes. „Využili jsme toho, že tady máme dnes vánoční koncert dětí ze Základní umělecké školy v Neštěmicích. Domluvili jsme se proto, že jejich vystoupení rovnou spojíme s událostí Česko zpívá koledy,“ vysvětluje ředitelka Jarmila Nováková.

Koledy zaznějí pod taktovkou Deníku taktéž na náměstích. Jedním z nich bude i Kostelní náměstí u OC Forum v krajském Ústí nad Labem, kde se konají rovněž adventní trhy. Deník tady odstartuje akci v 17 hodin.

Zpěvák RockOpery zazpívá v Ústí

Hlavním zpěvákem bude od 18 hodin Josef Šutara, zpěvák z představení RockOpera Praha, kterého lidé v kraji znají zejména kvůli hokeji v Litvínově, kde zpíval českou hymnu při vítězství žlutočerného týmu v extralize. Na klavír ho doprovodí zpěvák kapely Toxic People Petr Bydžovský, který působí rovněž jako sólový zpěvák ve sborech Šluknovského výběžku.

„Pamatuji si sice vždycky jen tak dvě sloky, ale konkrétně Narodil se Kristus Pán mám rád,“ míní s úsměvem Šutara, jenž je podle svých slov velkým fanouškem klasických českých Vánoc. „Pár kousků kapra, řízek, salát. To u mne funguje. Ono ve své podstatě ani nejde o dárky, ale o rodinu, setkání s příbuznými. Alespoň s těmi nejmilejšími bychom si na sebe měli najít čas,“ vypráví Šutara.„Proč bychom lidem nemohli dát takový hezký dárek, lidé si ho po celoroční dřině zaslouží, aby přišli na jiné myšlenky. Každý by měl před svátky a během nich zvolnit, i když je to hektické a hlavně pro ženy, které mají největší běhání a spoustu práce s přípravou,“ tvrdí Šutara, který má české koledy v oblibě.

Zpěvák o Vánocích rád sleduje české filmové pohádky. „My Češi, a Slováci také, je prostě máme geniální, dokud to bude možné, chci každý rok vidět novou. Anděl Páně, S čerty nejsou žerty a další pecky,“ zmiňuje.

Nejvíc by si za sebe přál, aby se zbavil boreliózy, s níž bojuje deset let. Sedm let o ní nevěděl a další tři se léčí. „Není to rakovina, ale stačí to. Žádné klíště není dobré podceňovat. Stálo mne to mnoho a ovlivnilo mi to silně život,“ vzpomíná Šutara, který kvůli nemoci nakonec musel odejít i ze skupiny Motorband.

Vedle českých měst a obcí se do akce Česko zpívá koledy zapojí také zahraniční lokality jako například italský Řím, německý Mnichov či řecké Athény.