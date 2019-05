Kolej mezi Děčínem a Povrly bude sedm dní uzavřená

Povrly - Jednu kolej uzavře od 26. května do 1. června Správa železniční dopravní cesty mezi hlavním nádražím v Děčíně a Povrly, a to vždy od 8.10 do 14.10 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Po dobu výluky nahradí dvanáct osobních vlaků autobusová doprava. Vlaky EC a R pojedou bez omezení, jen mohou být vlivem výluky opožděny. (tp)

Autor: Redakce