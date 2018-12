Komentář Michala Dvořáka: Slovo má stále velkou moc ničit lidem životy

Ústí nad Labem - Perné chvilky má za sebou primátor Petr Nedvědický. Svůj někdejší obchod snů s pozemky v Krupce přirovnal k vylhané historce o opozičním zastupiteli, který prý před lety koupil byt i s babičkou a světe div se cena bytu za ta léta vzrostla.

Editor Deníku Michal Dvořák.Foto: archiv

Není to pravda. A i kdyby byla, tak je to jako srovnávat zahrádkáře ze Střížáku s Agrofertem. Primátor se proto nemůže divit, že se mluví o „odporném“ útoku či „veřejném znemožnění“. Ano, byla to asi ta nejhloupější argumentace, jež za poslední léta z magistrátu vylétla. Ale stane se. Primátor se omluvil a může se z toho poučit. Třeba takto:

1/ Pane primátore, rozhlédněte se kolem sebe. Polovina z těch, kteří vás obklopili po vašem úspěchu ve volbách, čeká na vaše zaváhání a na to, aby vás nahradili-vyměnili. A nebudou se štítit zneužít k tomu lží. Jste z Ústí a jste z ANO. Samotná tato kombinace rovná se chůzi po sotva zamrzlé Miladě.

2/ Ověřujte si vše, co se rozhodnete prezentovat veřejně. Jste nejvýše postavený politik ve městě, opinion leader pro tisíce lidí. A slovo má obrovskou moc ničit druhým životy.

3/ Být rovným a přímým chlapem se cení. Pokud jste pozemky v Krupce koupil za účelem jejich pozdějšího prodeje, klidně to přiznejte. Do takového kšeftu by šel asi každý. A pokud v tom nebyla korupce, není se za co stydět. A pokud byla, stejně to vyjde časem najevo.

Zkrátka, pořád jste na startu a stále můžete být nejlepším primátorem Ústí minimálně za poslední dekádu. Laťka je nízko.

Autor je editor Deníku