Tak nám totálně zdevastovaná ulice Na Nivách padne k zemi o půl roku dřív. Město dokonce ušetří sto tisíc a celá ta legrace přijde na bratru 6,5 milionu korun. Což je zase o deset milionů méně než plánovali magistrátní úředníci při přípravě této veřejné zakázky.

Člověk by řekl, že je to zpráva veskrze pozitivní, neb ústecká ostuda vhodná leda tak k tomu, aby filmařům imitovala vybombardovaný Hamburg, konečně specializovaná firma sprovodí ze světa a ještě za „málo“.

Jenže tak to není. Informace o demolici je daleko ostudnější, než ona zdevastovaná ulice samotná. Ukazuje neschopnost a nulovou snahu minulých administrativ i politických vedení čelit lidem, jako byl Jan David Horsky, který si všechny domy v ulici pod planým příslibem rozsáhlé rekonstrukce koupil za pouhých 400 tisíc korun.

Legislativa možná nemá dobře ošetřené vyvlastnění majetku z rukou lidí, kteří se o něj dlouhodobě nestarají. Jenže město zákonný nástroj pro ochranu svých zájmů a obyvatel v době prodeje mělo a běžně ho využívá při jiných prodejích nemovitostí. Totiž smluvní podmínku, že provede přepis v katastru nemovitostí až tehdy, kdy kupující splní část svých slibů. Třeba, že postaví budovu do druhého patra a podobně. V případě ulice Na Nivách, když ji pan Horsky kupoval doslova za hubičku, stačilo, aby Ústí řeklo, že domy nepřepíše dřív, dokud nebudou všechny zrekonstruované.

Byl by to oprávněný požadavek ve veřejném zájmu. Jenže to zástupci města neudělali, snad pro to neměli důvod v podobě vypasené obálky. Doslova nechali obyvatele domů napospas podnikateli, který se projevil jako dokonalý hochštapler, co se ani nesnažil svůj majetek zabezpečit, natož zachránit před zdevastováním z rukou živlů přírodních i nekalých. Pohnat ho za to k zodpovědnosti už není možné, jelikož před asi devíti lety zemřel a dědic už jen sklízel bouři z větru, který tatík zasel.

Což zamrzí o to víc, když se dočteme, že historici zachraňovali unikátní secesní domovní znamení korbele nad vchodem do slavné ústecké hospody U Studánky. Zachoval se z ní i historický vývěsní štít se jménem v němčině, pocházející stejně jako domovní znamení z počátku 20. století.



Za pár sní už z hospody, stejně jako z celé ulice zbude jediná památka, záběr v zahraničním válečném velkofilmu Zraněná srdce, který se tu natáčel a pár fotografií. Škoda. Přitom stačilo tak málo. Zamyslet se pořádně nad kupní smlouvou ještě před tím, než ji město Ústí podepsalo.