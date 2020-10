Výsledky střekovského referenda daly víc odpovědí, než jen na tu šíleně dlouhou otázku o stavbě obchodního centra. Prozradilo totiž nejen to, že obyvatelé Střekova, alespoň ti, co se o svůj domov zajímají, ve většině dávají přednost funkčnosti před estetikou. Víme už, že o osud čtvrti se stará přes čtyři tisíce lidí, což je zhruba pětatřicet procent z nějakých více, než jedenácti tisíc obyvatel obvodu, kteří mají právo hlasovat.

Foto: Deník

Tato informace je mnohem důležitější, než ty ostatní. Prozrazuje nám totiž, že v dalším podobném referendu by to stále byla menšina, která rozhoduje o většině. Té mlčící, ustrašené, nebo prostě jen lhostejné k tomu, co s ní mocní tohoto světa udělají. Taky to odpovídá na otázku, jestli mělo vůbec smysl platit nějakých 120 tisíc korun za uspořádání oficiálního plebiscitu, když stejně přišlo hlasovat málo lidí.