Za nápadem provozovat obchod z tak trochu jiného světa stojí trio Ústečanů Dmitri Harkusha, Miloslav Pleskač a Jiří Černý. „Naším společným koníčkem byl svět komiksů. Říkali jsme si, že by byla pecka komiksy i prodávat. Chtěli jsme to a šli do toho. Byl to takový náš dlouhodobý sen,“ vysvětluje první jmenovaný, který Ústeckému deníku podnik fungující dva roky podrobně představuje.

Komixárna je místo pro všechny nadšence, fanoušky, sběratele a hráče ze světa komiksů, filmů, seriálů, sci-fi, fantasy a wargamingu (válečné hry s modely , pozn. red.). K prodeji či zapůjčení domů jsou zde kromě komiksů i deskové hry na všechny způsoby, sošky akčních hrdinů, kartičky a jiné související zboží. Majitelé také od zákazníků vykupují použité zboží a po kontrole ho dávají zpět do prodeje.

„Prvotní cíl byl přispět a trochu i pozvednout Ústí, aby nebylo jen o hospodách. Daří se nám rozšiřovat povědomí o komiksech, pořádáme kurzy malování, kroužky, tematické kvízy. Jsme otevření, komunikativní, rádi si povídáme o komiksech, o starých časech, o všem možném týkající se našeho společného zájmu. Dveře si tu podávají lidé od čtrnácti do šedesáti let,“ říká sedmatřicetiletý Dmitri Harkusha s tím, že v Ústí nad Labem už dřív existoval klub deskových her a wargamingu. Jmenoval se Kraken a právě tento klub se stal součástí Komixárny.

Komixárnu na první dobrou nenaleznete, nachází se z druhé strany Masarykovy ulice před jedním z mohutných panelových domů v těsném sousedství sportovního centra SFC.

„Místo prodejny je vlastně tak trochu příznačné pro komiksovou komunitu. Většinou jsme introverti a náš obchod je takový zapadlý. Tehdy byl ve hře i obchodní dům Sever, volba padla na okolí Hraničáře. Kdo ale chce, tak si nás vždy najde,“ pokračuje Harkusha.

Přestože je dnes obchod údajně v dobré finanční kondici, na začátku byla cesta o poznání složitější. „První den jsme se plácali do čela, co jsme to vůbec provedli, ale nakonec jsme se i celkem rychle dostali do situace, kdy si nás veřejnost nacházela sama a šlo to nahoru. Pak začaly i spolupráce s mnoha herními společnostmi,“ vzpomíná Harkusha, kterého naplno pohltil komiksový svět před jedenácti lety.

Superman za miliony

Komiksy jsou také byznysem a mnohdy i žhavým sběratelským materiálem. Například výtisk prvního čísla komiksu se Supermanem z roku 1938 byl v roce 2010 vydražen v Americe za téměř třicet milionů korun, víceciferné částky nejsou v této branži výjimkou.

„V Ústí také máme několik vzácných kousků, ale samozřejmě ne v milionových hodnotách. Na rovinu říkám, že kdybychom tu měli komiks za několik desítek tisíc, budeme ho tu mít i za dvacet let, nikdo by ho nekoupil. Ať už jde ale o deskové hry, komiksy, kartičky či figurky, kolikrát nám lidé přinesou věci, u kterých ani netuší, jakou mají hodnotu. To je pak mnohdy i sami přemlouváme, že není rozumné prodat něco za pár stovek, když hodnota věci je daleko vyšší,“ přibližuje celkem časté perličky Harkusha.

Jak sami majitelé tvrdí, Komixárna není jen pouhý obchod, ale komunita. „V dnešní náročné době je to takový únik do jiných, fantastických světů superhrdinů. Člověk zapomene na všední problémy a prožívá ty nevšední se svými hrdiny. U četby a sledování filmů a seriálů se odreagujete, u deskových her se sejdete s přáteli,“ má jasno spolumajitel Jiří Černý.

Doba kráčí dopředu a platí to i u komiksů a deskových her. „Deskovky jsou dnes úplně jinde než před patnácti lety. Dnes existují deskové hry s doprovodnými aplikacemi na mobil či laptop, které hráče do hry vtáhnou v úplně jiné rovině a interaktivně ho hrou provázejí. Ideálním příkladem je třeba Panství hrůzy,“ vysvětluje Harkusha.

Komixárna nabízí všem možnost stát se členem klubu a mít tak neomezený přístup do herny a na pořádané akce.

„Pro členy pořádáme pravidelná setkání, seance, hry a turnaje deskových her či wargamingu. U nás si každý milovník komiksů a dalších podobných záležitostí najde to své. Nyní letí třeba Magic the Gathering, každy čtvrtek probíhají otevřené turnaje a dvakrát v měsíci je akce i v neděli. Také každou sobotu máme plno, od 10 do 19 hodin u nás probíhá deskohraní,“ uzavírají povídání majitelé a tvůrci Komixárny.