Vyznačený obdélník doplňovaly rozhodcovské budky, z mikrofonu se ozýval hlas moderátora Vojtěcha Kroupy, příjemná hudba doplňovala vystoupení soutěžní dvojice. Začínali poníci, potom svou šanci dostaly děti, následovali junioři, mladí jezdci a senioři. Laik nepozná, čím a jak je krásný kůň ovládán, aby dvojice splnila určenou úlohu. Mnohdy to připomínalo tanec, nebo zvířecí balet na písku. Prostě úžasné podívaná!

Mužů tam moc nebylo, v dětské kategorii zazářil Ondra Pospíšil, který bodoval hned dvakrát. Koníci měli čelenky, copy, vykládaná sedla - jezdkyně vsadily na eleganci a jemné doplňky kolem krku. První žlutou kokardu a příslušný titul ve své věkové kategorii (Drezurní úloha stupně Z-P4/2020) obdržela usměvavá Anička na koni Melodie 1 ze stáje U Lucky. Druhý byl Ondřej Pospíšil ze Stáje Židovice na Denise 8, třetí místo vybojovala Barbora Málková ze Sportovní stáje Svobodová na koni Zane.

Oceněných bylo samozřejmě za celý den mnohem víc, vždyť pouze v jedné kategorii i třeba dvacet dvojic a program byl pěkně našlapaný. Hodnocení bylo dosti složité, děti měly dokonce své zadání zpracované písemně a jednotlivé úkoly byly slovně připomínány. Pro diváka to vypadá jednoduše, ale hodnotí se toho skutečně dost. Pracovní klus, vlnovka, pracovní cval vpravo, vlevo, kruh, změna směru, střední krok a tak dále. Přitom jezdec musí být stále elegantní, pohyb plynulý, povely neviditelné. S každou další kategorií je úkol složitější. Děti měly v určeném časovém limitu patnáct změn.

"Jsem samozřejmě ráda, že mi to vyšlo, všichni chtěli vyhrát. Na koni jezdím od svých pěti let, trénuje mě maminka. Doma mám už dvanáct pohárů, nyní mám prázdniny, tak si to užívám ještě víc. Koník se jmenuje Melodie 1, tady to byl jediný bělouš. Pár chyb jsem udělala, to vím, ale to udělá každý," tvrdila devítiletá vítězka Anička z Bystřan.