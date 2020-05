Areál Na valech prochází řadou změn, moderní povrch má i opracoviště, zajištěno je občerstvení, nové parkoviště pojme i velká speciální vozidla, kávu si můžete v klidu vychutnat pod plachtou velkého stanu.

V sobotu 30. května tam bylo plno, na soupisce bylo sedm závodů, začínali jezdci na ponících, končilo se obtížností S, kdy jsou dřevěné překážky vysoké 130 centimetrů. Žlutou stužku, kokardu, si odnesli domů především ženy, respektive dívky. Mezi ty nejmladší patřila třináctiletá vítězka Skokové soutěže stupně Z na limitovaný čas Kateřina Potluková. Přesto, že výsledková listina uváděla třicet zkušenějších dvojic. Šanci měla i v další soutěži, tam bylo dokonce 38 dvojic. Tolik koní ještě na Bukově nebylo.

"Dospělácké závody jezdím teprve od letošního roku. Mám skvělého koně, je mu šestnáct let, jmenuje se Caragio a poslouchá mě na slovo. Trénuje mě maminka, táta tu je dnes jako řidič, ale je to moc dobrý a úspěšný parkurový jezdec. Znají ho především v Praze. Momentálně do školy nechodím, ale jinak jsem v osmé třídě. Moc mě to baví. Škoda, že jsem ve druhém závodě s obtížností ZL škrtla o poslední překážku. Tedy já ne, koník. Byla to má premiéra na výšce 100 centimetrů. Moc se mi to tady líbilo, určitě sem ještě někdy zajedeme. Bydlíme v Černuci u Kladna, ale trénuji ve Velvarech. Vlastně začínám, táta je můj velký vzor," svěřila se drobná slečna na černém koni a tleskala ji i její babička.