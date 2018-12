Ústecký kraj - Zastupitelé schválili dotace na školní stravování pro děti z rodin ve hmotné nouzi.

Školní jídelna, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Další stovky dětí v Ústeckém kraji se dočkají obědů zdarma. Krajští zastupitelé v pondělí po dlouhých měsících a kritice ze strany médií schválili dotační program ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Školní obědy pro rodiny v nouzi.

V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol. Odhaduje se, že zhruba 10 % žáků ve školách neobědvá, protože rodičům chybí peníze.

Dotační titul MPSV využívá deset krajů. Nabízí bezplatné stravování ve školní jídelně předškolákům i školákům od tří do patnácti let, jejichž rodiče alespoň čtvrt roku pobírají dávky ve hmotné nouzi.

V Ústeckém kraji doposud rozdělovala peníze pouze nezisková organizace Women for women manželů Tykačových, a to žákům základních škol. Organizace v kraji utratila 3,6 milionu korun podpořila 70 škol a 900 dětí. Kraj jí nyní za to dal 900 tisíc korun.

DOHADY POLITIKŮ

Dotacím z MPSV pro hladové děti se dlouhodobě bránil hlavně náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Ten ještě pár desítek minut před hlasováním o bodu označil ministerský dotační titul jen za “další sociální dávku“.

„Odmítám, abychom dávali další sociální dávku. Některé kraje nám říkají, jak je to úžasné, ale není to tak. My to nechceme vyplácet jen určité skupině obyvatel, rodičům, kteří jsou dlouhodobě na dávkách hmotné nouze. Musí být aktivní, musí se chtít rekvalifikovat a chtít pracovat. Třeba samoživitelky, které jsou v práci a nejsou na dávkách hmotné nouze, na ten program prostě nedosáhnou,“ argumentoval Klika s tím, že Women for women pomáhá právě i samoživitelkám.

„Pomáháme individuálně. Základním kritériem je, že se rodiče o děti starají, komunikují se školou a svou dlouhodobě špatnou situaci se snaží aktivně vyřešit. Struktura rodin se liší, máme 60 % samoživitelek, přes 10 % samoživitelů, ale i rodiny, kde maminka je na mateřské a tatínek po úrazu nebo v invalidním důchodu,“ uvedla už dříve manažerka projektu manželů Tykačových Jana Skopová.

„Je to žinantní situace. Lidi, co chodí do práce, tak musí dostávat podporu, aby přežili. Zásadní problém ale je, ať už se tady dohadujeme, jak chceme, že děti nemají svačiny. Někdo jde do jídelny a někdo zůstává sedět s rohlíkem. Žil jsem v zemi, kde jsem se nemohl vyjádřit, ale rozhodně jsem se mohl najíst,“ reagoval zastupitel Jaroslav Foldyna (ČSSD).

PŘISPĚJE UNIE

Stravování dětí ze sociálně slabých rodin MPSV financuje z evropských peněz. Do roku 2020 z nich může Česká republika vyčerpat až 400 milionů korun. Právě Ústecký kraj byl dlouhodobě kritizován za to, že peníze nečerpá, přestože mu nic nestálo v cestě.

Do programu se stále ještě nepřihlásily Olomoucký, Pardubický a Jihočeský kraj. Hlavním argumentem je prý příliš velká administrativa. To ovšem odmítl bývalý úředník dotačního úřadu Leo Steiner, který zastupitele přišel přesvědčovat.

„Administrace tohoto programu je naprosto standardní. Hladovějících dětí je spousta, tak jim dejte významný vánoční dárek,“ apeloval. A podařilo se. Pro program MPSV nakonec po dlouhé diskusi zvedlo ruku všech přítomných 49 zastupitelů. Následně šli politici na oběd.

„Hlasuji pro to se skřípěním zubů,“ prohlásil Klika, který dostal od zastupitelů za úkol do 31. března 2019 projednat s ministryní práce možnosti rozšíření programu tak, aby se vztahoval na širší skupinu chudých rodin.

DOKLAD Z ÚŘADU

„Přistoupím k tomu, ale dostáváme tím děti pracujících rodičů na nerovnou pozici. Pokud program MPSV nebude upraven, aby nebyl jen pro rodiče v hmotné nouzi, příště pro to už hlasovat nebudu,“ zmínil náměstek pro školství Petr Šmíd (SPD + SPO).

Školy, které se do projektu zapojí, uzavírají s krajem smlouvu o partnerství. Rodiče školáků, kteří do těchto škol chodí, si obstarají od úřadu práce potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi. Děti doklad odevzdají ve škole, dostanou pak stravu zdarma.