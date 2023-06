„Kromě toho, že tady dvakrát, třikrát denně narazím na kolonu, tu mívám tři různé problémy. Na výjezdu z města mi často protijedoucí řidič nedá přednost a rovnou odbočuje k viaduktu. Druhý mám při jízdě po kruháči, kdy mi řidič najíždějící do vnějšího pruhu nedá přednost, když se chci před něj zařadit. Případně, když někdo chce přede mnou změnit jízdní pruh, nedá blinkr a nestará se, kdo má přednost,“ líčil řidič Václav Malý ze Střekova.

Med letos podraží. Vylítly náklady o třetinu a pomřela včelstva

Jeho slova potvrdil i specialista na bezpečnost v dopravě a bývalý krajský koordinátor BESIP Jan Pechout. „Na zdejší kruhové křižovatce je jedna z nejčastějších chyb řidičů změna jízdních pruhů. Správně by měli dát nejprve znamení o změně směru a dát přednost automobilům v pruhu, do kterého přejíždí,“ popsal Pechout. „Jiní řidiči, když přijíždí do Ústí od Lovosic a na křižovatce jim padne zelená, si neuvědomí, že platí pravidlo o přednosti protijedoucím vozidlům. Mají pocit, že při zelené mají přednost. Platí ale, že musejí počkat na vyklizovací šipku,“ poznamenal.

Šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák poznamenal, že v souvislosti s rekonstrukcí a zkapacitněním Benešova mostu bude potřeba řešit rovněž průjezdy pod Větruší. „Když na sebe vzájemně navazují okružní křižovatka s průsečnou, a navíc řízenou světelnou signalizací, způsobuje to ucpávání silnice. Hovořilo se o tom už v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření, existovala řada návrhů, jak to řešit. V současnosti se to nejvíc ucpává odpoledne, když lidé jedou od supermarketů, nebo při ranních špičkách. Mám na to stejný názor, pokud bude někdo řešit kruhovou křižovatku, musí řešit i ty průběžné, které na ně navazují. Ústí schází dopravní generel,“ zamýšlel se.

Další nehoda ve Všebořické. Auto srazilo cyklistu, člena spolku Ústím na kole

Ústecký kraj chce zkapacitnit křižovatku pod Větruší ještě před zahájením rekonstrukce Benešova mostu, která má začít během příštího roku. Slibuje si od toho plynulejší a rychlejší průjezd, jelikož ve špičkách ji ucpávají kolony aut, které chtějí odbočit do Děčína, nebo do centra Ústí, zatímco na Lovosice a Prahu bývá jízdní pruh volný a mnozí řidiči ho využívají k agresivnímu předjíždění.

Vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk o tomto opatření hovořil už před čtyřmi roky, začátkem června roku 2019. „Chceme i z pravého odbočovacího pruhu umožnit odbočení na Děčín. To znamená, že by se odbočovalo ve dvou pruzích,“ uvedl tehdy.

Dva roky. Rekonstrukce silnice z Dobětic do Krásného Března se pořádně protáhne

Studie dopravního uzlu pod Větruší nebude podle ústecké radní Evy Fialové, která ji má na starost, jen o samotné dopravě, ale i o širších souvislostech vzhledem k plánované stavbě vysokorychlostní trati. Bude tedy řešit i parkovací místa, chodníky a další. „Urbanistická koncepce vzniká proto, abychom vyřešili vstup do města v širších souvislostech až po Střekov. Když tu vyroste nový terminál, musíme rovněž zajistit, jak se k němu lidi dostanou,“ vysvětlila s tím, že bod pod Větruší je klíčový.

S vyhlášením zakázky souhlasí i opozice, například lídr nejsilnějšího opozičního hnutí v ústeckém zastupitelstvu Richard Loskot (PRO! Ústí). „Je to vypsané relativně dobře. Jsem rád, že to není jen soutěž na nejnižší cenu a že to má být urbanisticko-dopravní studie. Snad jen poznámka, že bychom radši, aby to bylo v pořadí: nejprve urbanistická studie o terminálu vysokorychlostní železnice a pak teprve tato, aby na sebe navazovaly,“ dodal.

Zdroj: Janni Vorlíček