Měly sloužit zaměstnancům denního stacionáře, aby v terénu pomáhaly skoro u 40 autistů z Ústecka. S novými elektroauty za tři miliony, které chtěly proplatit z dotaci, ale pravděpodobně jezdila jen ředitelka Drahomíra Brožová a její dcera, kterou zaměstnává jako osobní asistentku. To jsou známé skutečnosti, které již vyplynuly z několika reportáží investigativce Jana Tuny. Deník ale zjistil, že organizace nemá auta dosud proplacená. A to i když to dříve tvrdila sama ředitelka.

Nekalosti v Heliasu? Jen drbárna, hodnotí ředitelka třaskavou reportáž Jana Tuny

Náklady na pořízení vozů mělo přiznat až zpětně ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). To ale po Tunově reportáži poslalo do Heliasu kontrolu. Při ní ředitelka nebyla schopná vysvětlit, kam se s vozy jezdilo, že to dalo za pár měsíců tisíce kilometrů. Nezachránila to ani při druhé kontrole s upravenými knihami jízd a dalšími dokumenty. Vyplývá to z protokolu, který Deník získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ředitelka: „Nemám špatné svědomí“

Čtyřčlenná skupina úředníků navštívila zařízení v Jateční ulici několikrát na konci loňského roku. Kontrolovala využívání dvou elektroaut Škoda Enyaq iV80 celkem za zhruba tři miliony. Ty Helias původně pořídil za vlastní prostředky. Ale po několika měsících, kdy měla auta na tachometru celkově kolem šesti tisíc kilometrů, chtěla ředitelka pokrýt 95 procent nákladů z evropských fondů. A to s tím, že organizace vozy využívá na bohulibý účel.

Jak slibovala ředitelka v žádosti o dotaci: „Automobil bude sloužit především pro účel terénní sociální služby.“ Předložené knihy jízd o něčem takovém ale příliš nesvědčily, když vykazovaly nesrovnalosti a rozpory. Například v počtu ujetých kilometrů uváděných i v době, kdy byly jak ředitelka, tak její dcera na dovolené. Přitom s nimi ale prakticky nikdo jiný ze zaměstnanců Heliasu neměl jezdit.

Elektroauto u Heliasu.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Ředitelka kontrolorům při první návštěvě říkala, že knihy jízd se psaly proti pravidlům zpětně a později jim předložila doplnění. Ale i to vykazovalo rozpory a neuvádělo jména řidičů, ani klientů. „Z předložené evidence je patrné, že klienti tyto automobily využívali omezeně a k jejich dopravě byla z valné části využívána MHD,“ stojí v protokolu z kontroly. K tomu sice Helias podával námitky, ministerstvo je ale neschválilo.

Brožová chce dál postupovat právní cestou. „Nemám vůbec špatné svědomí,“ řekla nyní redakci s tím, že elektroauta v Heliasu využívají pro potřeby klientů, jak napsali v žádosti o dotaci z IROP.

Helias už řeší i policie

Od června čelí Brožová stíhání kvůli pokusu o dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Sama ředitelka zatím své stíhání nekomentuje s tím, že čeká na to, až bude mít její právní zástupce čas. Také policie věc zevrubněji nekomentuje. „V současné chvíli nemáme k případu nic nového k zveřejnění. Můžeme však potvrdit, že vyšetřování dotačního podvodu se týká poskytnuté dotace na elektromobily z IROP,“ napsala Deníku policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Podle protokolu o kontrole v Heliasu je zjevnější, co také může být předmětem obvinění. S dokumenty předloženými vedením Heliasu se pravděpodobně zpětně pracovalo. Například k termínu „svoz autem“ se dopsalo „elektro“(autem), některé jiné údaje byly vymazány či překryty korektorem. Protokol tak víceméně potvrzuje informace ze zákulisí organizace o zpětné práci s dokumenty v organizaci v reportáži Jana Tuny, kterou dříve označila Brožová za drbárnu.

Ředitelku Heliasu obvinili z pokusu o dotační podvod. Hrozí jí 8 let vězení

Ředitelka předložila i sama sebou podepsanou dohodu o užívání auta k soukromým účelům s tím, že si strhla peníze ze mzdy. Ale uvedla, že k nim auto nepoužívala. Což je i v rozporu s tím, co Deníku řekla před kontrolou v říjnu 2022. Ministerstvo nakonec přiznalo Heliasu jen náklady na jedno auto, a to bez příplatku za metalickou barvu, který činil kolem 20 tisíc. „Byly vyčísleny nezpůsobilé výdaje ve výši 1 435 999 korun z celkové poskytnuté dotace 2 957 300 korun,“ potvrdila mluvčí MMR Veronika Hešíková.

Jedno proplacené elektroauto má Helias využívat řádně a také to má správně evidovat. Z dalších sdělení ministerstva ale vyplývá, že Helias zatím nedostal žádné peníze. Je možné, že to je kvůli policejnímu stíhání. „Administrace žádosti o platbu je v současné chvíli pozastavena a příjemci dosud nebyly žádné prostředky proplaceny,“ uvedla Hešíková z MMR. Podle informací Deníku nyní policie studuje stejné dokumenty, které ředitelka předložila kontrolorům z ministerstva.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín