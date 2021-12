Mlha, mínus čtyři, na silnicích poprašek, občas by to mohlo i uklouznout, všude dost sněhu. Tak to vypadalo v pondělí 7. prosince u Nakléřova nedaleko Petrovic u Ústí nad Labem, kam se vydali policisté kontrolovat řidiče, jestli jsou dobře připravení na zimu. V testu dopadli šoféři dobře, zimní výbavu měli všichni v pořádku. Prohřešky se však objevily, někteří nezapnuli světla do mlhy, jeden kontrolovaný měl propadlé všechny doklady.

„Zapomněl jsem si rozsvítit mlhovky. Ale přezuto mám, mám dvě auta a vždycky je přezouvám najednou, pravidelně před každou zimou. Nedovedu si představit, že bych sem do hor, když je tu tolik sněhu, jel na letních, to je nesmysl a bylo by to zbytečné riskování. Je dobře, že tyhle kontroly jsou,“ omlouval se jeden z šoférů za volantem stříbrné octavie za opomenutí a zároveň kvitoval, že policejní kontroly by mohly odhalit hazardéry.

Opomenutá mlhová světla vyřešili protentokrát strážci zákona domluvou. Podobně jako další dva šoféry, kteří si světla do mlhy nezapnuli. Celkem během hodiny u Nakléřova, kde panovalo opravdu zimní nevlídné počasí a byla velmi špatná viditelnost, policisté zkontrolovali deset řidičů a jejich aut. Zimní výbavu měli všichni v pořádku.

Zanedlouho se ale jeden hříšník objevil. Měl sice zimní pneumatiky, svítil dobře, ale… Nejen že měl u svého nijak starého auta propadlou technickou prohlídku, ale platný neměl ani občanský průkaz a řidičský průkaz. Výtečník musel své auto nechat na parkovišti a zavolat si odvoz, řešen bude ve správním řízení.

To už ale přijel další šofér, tentokrát ve tmavě modré škodovce. „Mám vše v pořádku. Přezouvám vždy, na letních gumách bych se neodvážil v zimě jezdit,“ řekl po kontrole, která pro něj dopadla na jedničku s hvězdičkou.

„Akci jsme zaměřili na kontroly řidičů a vybavenosti jejich vozů na zimní období. Kontrolujeme hlavně pneumatiky, očištění od sněhu a ledu, protože i letící led z neočištěného auta může být hodně nebezpečný pro okolí a kus ledu může ohrozit okolní řidiče,“ představil akci policejní mluvčí Kamil Marek.

A na co by si šoféři v zimě měli dávat pozor? Co si vzít do auta při cestách do hor? „Především by měli mít na autech zimní pneumatiky s dostatečným vzorkem. Zkontrolovat, jestli je v pořádku baterie. Zkontrolovat světla, mít je dobře seřízené, důkladně je očistit,“ vyjmenovala policejní mluvčí Pavla Kofrová. „Na delší cesty a do hor, kdyby se náhodou něco přihodilo, je také dobré přibalit dostatek tekutin, nějaké trvanlivé potraviny, mít v autě deky,“ doplnila mluvčí.

Policisté mezitím zastavili další vozidlo. Tmavý ford. Také neměl zapnutá mlhová světla. „Dole bylo vidět dobře, to až tady se udělala mlha. Nepřišlo mi, že bych je měl už zapínat, myslím, že bylo vidět docela dobře,“ vysvětloval. Při odjezdu si je ale už nezapomněl rozsvítit. Vše ostatní měl v pořádku.

Červený terčík ohraničený bílým kruhem poté opět letěl vzhůru. Policista zastavil tmavě oranžový peugeot. Jeho řidič měl úplně vše v pořádku. „Dávám si na to pozor. Riskovat se nevyplatí. Přezouvám vždycky včas, tady na kopcích nikdy nevíte, kdy bude námraza nebo něco takového,“ řekl po kontrole.

Akce u Nakléřova poté skončila, práce policistů ale ne. Vydali se odtud na další stanoviště, kde se zaměřili opět na zimní výbavu. Během dne tak stihli prověřit řidiče hned v několika lokalitách regionu.