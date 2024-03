/FOTO/ Na silnicích představují přetížená nákladní auta velké nebezpečí. Proto do popisu práce celníků, kromě nahánění pašeráků a drogových přepravců, patří i kontrolní vážení.

Kontrolní vážení na D8 u Řehlovic. | Foto: Celního úřadu pro Ústecký kraj

„Přetížená vozidla na silnice nepatří. Je to prevence, aby nedocházelo k značnému poškozování komunikací a nebyla ohrožována bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu,“ komentuje kontrolní vážení Jiří Nejedlý z Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Z řady záznamů ukazuje Nejedlý jeden letošní super rekord při kontrolní akci u Řehlovic. Vytipovaná vozidla z dálnice D8 celníci odklonili na stanoviště kontrolního vážení a mezi 10. a 14. hodinou uvízlo v síti kontrol pět vozidel českých dopravců.

„U kontrolovaných malých nákladních vozidel jsme zjistili přetížení od 600 kg výše. Ale u jednoho jsme doslova nevěřili vlastním očím. Identifikovali jsme super tlouštíka. Vezl nad limit ještě téměř 4,5 tuny. Přitom náklad na první pohled se mohl zdát všední. Člověk by neřekl, že lze na nákladu dosáhnout tak velkého přetížení,“ vzpomínal Nejedlý. Rekordmanem dne se stal třiapadesátiletý řidič vozidla Iveco českého dopravce, převážející dřevotřískové desky. Celníci mu naměřili přetížení jednotlivých náprav i celkové hmotnosti vozu.

„Nestačili jsme se divit, protože na vytištěném dokladu o vážení se objevila nečekaná čísla. Přestože na štítku a v osvědčení o technickém průkazu byla uvedena maximální hmotnost vozu 3500 kg, váha ukazovala neuvěřitelných 7850 kg. Zatížení auta bylo překročeno u celkové hmotnosti o bezmála 120 procent, neuvěřitelných 4350 kg,“ říká Nejedlý a ukazuje doklad o vážení.

Dvě auta v jednom

Na přední nápravě váhy naměřily 2650 kg, přitom limit byl 2100 kg. Překročení hmotnosti téměř o 24 %. U druhé nápravy místo limitních 2600 kg se objevilo na displeji vah 5200 kg. Znamenalo to překročení hmotnosti na nápravu o 96 procent.

„Povolená tolerance jsou dvě procenta. Po odečtení tolerance součet přetížení obou náprav představoval přesně 119,80 %. Řidič obrazně řečeno řídil naložený náklaďák Iveco s dalším naloženým náklaďákem Iveco na střeše. Místo 3500 kg jelo na jeho čtyřech kolem 7850 kg. Co by se asi stalo, kdyby došlo k dopravní nehodě, jak by asi zareagoval totálně přetížený vůz,“ dodává Nejedlý o nebezpečně bizarním vážení nákladního hříšníka.

Na dokladu o vážení řidič vozu Iveco si přečetl „Sankce: 15 000 korun.“ K tomu celník dodal, že za porušení zákona o pozemních komunikacích sice byla řidiči na místě uložena pokuta ve výši 15 tisíc korun, ale tím to neskončilo. Řidič musel vůz odstavit a čekat než přijelo prázdné auto pro náklad. Potom další čas čekal, než nadbytečné tuny desek budou přeloženy na druhé auto. Teprve potom mohl pokračovat v jízdě.

Ale ani tím pro dopravce problémy nekončí. Zadokumentovaná porušení předpisů předají celníci Odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem, a provozovatele aut čeká zvláštní dárek - správní řízení. Nejen super tlouštíka Iveco, ale též ostatní čtyři řidiče. Také jim celníci uložili na místě pokuty v celkové výši „jenom“ 18 tisíc korun. Čili ve srovnání s řidičem vozu Iveco zaplatili každý nesrovnatelně méně.

František Roček