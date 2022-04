Práce výboru je ochromená už zhruba rok. Především kvůli absencím jeho členů. Nejhůře pak Miroslava Havrana, nominovaného hnutím ANO, který se za minulý rok zúčastnil jediného zasedání, a Kateřinou Kastnerovou za ODS, která se zúčastnila pouze dvou zasedání.

Tito dva členové navíc s kontrolním výborem komunikují jen minimálně, neomlouvají se ze zasedání, a tak vlastně neodvádějí žádnou práci. Nepříliš častá je i účast Gabriely Hubáčkové nominované KSČM. Ta se zúčastnila čtyř zasedání, nicméně svou neúčast alespoň dává na vědomí předem.

Výbor vede bývalá primátorka Věra Nechybová (UFO). Ta neúčast na schůzích výboru považuje za nehoráznost o to větší, že členové dostávají pozvánky mailem a ještě SMS, aby si zkontrolovali poštu. „Kdyby aspoň napsali, že nemohou. Ale takhle je to neúcta, maření našeho času, času úředníků. Já se musela uvolnit v práci, přijet do Ústí. Nemůžeme pracovat, přitom je to vše o domluvě. Je na zamyšlení, zda by peníze za funkci opět neměli členové výborů brát za své výkony a práci, jako to bylo za našeho vedení města, nejen za to, že ve funkci sedí,“ dodala.

Podle ústeckého opozičního zastupitele a zároveň člena kontrolního výboru Lukáše Blažeje (Piráti/PRO! Ústí), který na problém také upozornil, může devítičlenný kontrolní výbor zasedat, jen pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, tedy pět lidí. To se podle rozpisu přítomnosti v minulém roce povedlo pouze jednou, a sice 14. října, kdy přišlo šest jeho členů. „Ve všech ostatních případech jsme museli čekat, zda přijde pátý člověk, abychom mohli zasedání zahájit. Chvílemi je to až absurdní, zasedání v letošním únoru začalo po dvaceti minutách čekání a muselo skončit o pět minut později, kdy jiný člen odešel. Zasedání v letošním dubnu nezačalo vůbec, protože ani po tři čtvrtě hodině čekání se další členové nedostavili,“ kritizoval.

Miroslav Havran (ANO), který prý kontrolní činnost důvěrně zná z desetiletého působení u policie, svou nepřítomnost vysvětlil zdravotním stavem. Nejprve onemocněl covid-19, poté jej dlouhodobě trápily zdravotní komplikace, například trombóza a další, přičemž nakonec stejnou chorobou onemocněl opětovně. Situaci mu komplikovaly karantény doma, i dětí, či v zaměstnání. „Já se chci ještě do konce volebního období k práci ve výboru vrátit, ale kdyby to skutečně nešlo, tak po poradě s kolegy z hnutí dám svou funkci ve výboru k dispozici,“ slíbil.

Kateřina Kastnerová (ODS) se prý omlouvala. „Byla jsem dost pracovně vytížená, potom nemocná. Dál se k tomu nechci vyjadřovat,“ odmítla.

Naproti tomu finanční výbor vedený zastupitelem Pavlem Vodseďálkem (KSČM) funguje bezchybně. „Je to samozřejmě špatně, že kontrolní výbor nepracuje, jak má. Finanční výbor se schází každý měsíc a funguje. Byli jsme na kontrolách v Městských službách, Činoherním studiu, domě kultury. Vyjadřujeme se k rozpočtu. Primátor by měl vyzvat k nahrazení členů kontrolního výboru, aby se sešel a aspoň chvíli dělal svou práci, v Ústí toho je ke kontrole spoustu,“ poznamenal.

Náměstek primátora a stranický kolega Kastnerové Pavel Tošovský (ODS) k tomu uvedl, že s ní o problému hovořil a prý se domluvili, že bude na zasedání docházet. „Pokud nebude moci dojít, omluví se,“ slíbil.

Primátor Petr Nedvědický (ANO) odpověděl v SMS, že nemá žádný komentář k situaci, pokud jsou členové výboru v absenci omluveni. „Nemám žádné informace, že by nebyli. Předsedou výboru je primárně zastupitel. Je nutné směřovat dotazy na něj,“ dodal.