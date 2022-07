Za poslední dva roky ovšem výbor, který má kontrolovat, jak se plní usnesení zastupitelů a do něhož všechny politické strany v zastupitelstvu města nominovaly své zástupce, neodvedl takřka žádnou práci. Vlastně se změnilo jen jediné - člen výboru Miroslav Havran za ANO, který kvůli nemoci chyběl nejvíce, rezignoval. Snížení počtu členů výboru ovšem na problémech s usnášeníschopností nic nemění, jelikož při původních devíti i nynějších osmi členech je k ní potřeba účast pěti lidí.

Ústecký kontrolní výbor nepracuje kvůli absencím. Peníze ale jeho členové berou

Ke kritikům tohoto stavu patří ústecký aktivista a pirátský zastupitel PRO! Ústí Lukáš Blažej, který je zároveň členem kontrolního výboru. Ten popsal, jak například na zasedání 13. června opět ti zodpovědnější čekali hodinu, zda přijde dostatek členů, aby se výbor mohl usnášet. „Nepřišel. Kvůli tomu nemá kontrolní výbor schváleny protokoly z minulých kontrol, zprávu o činnosti, neprovedl chystanou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a nemohl naplánovat další kontroly," přiblížil.

„Vzhledem k blížícím se volbám je pravděpodobné, že naše provedená práce spadne pod stůl. Stejně tak je bohužel vzhledem k volebním preferencím pravděpodobné, že se na činnosti kontrolního výboru v příštích čtyřech letech nic nezmění. No, a pokud si myslíte, že na obsazení kontrolního výboru nebo alespoň účasti jeho členů něco změnil článek v Ústeckém deníku a Městských novinách, podceňujete, jak moc je to současným politikům jedno,“ poznamenal Blažej.

Výbor vede jako předsedkyně bývalá primátorka Ústí Věra Nechybová (UFO). Neúčast na schůzích výboru považuje za nehoráznost o to větší, že členové dostávají pozvánky do mailu a ještě SMS, aby si zkontrolovali poštu. Prý mají i telefony na ni i na tajemnici, aby si mohli schůzky ověřit. „Kdyby aspoň napsali, že nemohou. Ale takhle je to neúcta, maření našeho času, času úředníků. Nemůžeme pracovat, přitom je to vše o domluvě," zlobila se. "Je to na zamyšlení, zda by peníze za funkci opět neměli členové výborů brát za své výkony a práci, jako to bylo za našeho vedení města, ne jen za to, že ve funkci sedí. Pokud budu v zastupitelstvu i v příštím volebním období, budu chtít prosadit, aby to bylo jako za našeho vedení, tedy UFO, kdy se odměny rozdělovaly podle výkonu práce,“ dodala.

Do pranice o primátorskou židli v Ústí přibyli Šidák, Novák a Loskot

K největším hříšníkům patřil Miroslav Havran, který rezignoval. V závěsu pak Kateřina Kastnerová za ODS. Už když ji redakce Ústeckého deníku před časem oslovila poprvé, k problému se odmítla nadále vyjadřovat s tím, že se z jednání omlouvala, jelikož byla vytížena pracovně a poté onemocněla. V pátek vůbec nepřijímala telefonní hovory.

Perfektně naopak pracuje výbor finanční. Vede jej dlouholetý matador ústecké komunální politiky, zastupitel KSČM Pavel Vodseďálek. „Je to samozřejmě špatně, že kontrolní výbor nepracuje, jak má. Finanční výbor se schází každý měsíc a funguje. Byli jsme na kontrolách v Městských službách, Činoherním studiu, domě kultury. Vyjadřujeme se k rozpočtu. Primátor by měl vyzvat k nahrazení členů kontrolního výboru, aby se sešel a aspoň chvíli dělal svou práci. V Ústí toho je ke kontrole spousta,“ dodal.

Kontrolní výbor - obsazení:

předsedkyně - Věra Nechybová

členové - Zdeňka Mottlová, Lukáš Blažej, Kateřina Kastnerová, Jan Janeček, Jan Tříska, Gabriela Hubáčková, Milan Anýž