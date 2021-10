Město si od nového opatření slibuje víc pořádku a dodržování pravidel ve zdejší MHD. „Kontroly budeme provádět nepravidelně, na zastávkách i ve vozech městské hromadné dopravy na celém území města. Zajišťovat je budou týmy složené z revizorů, strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality,“ přiblížila ústecká mluvčí Romana Macová.

V praxi bude kontrola vypadat tak, že na kontrolované zastávce bude nástup do vozidla MHD možný pouze předními dveřmi. Před nimi provedou revizoři rychlou kontrolu jízdních dokladů, případně dohlédnou na to, aby si cestující při nástupu jízdenku koupili a řádně označili. Stejná kontrola bude čekat i na následující zastávce, aby výsledky byly co nejefektivnější. Kontrola bude poté pokračovat i za jízdy.

„Se zaměstnanci přepravní kontroly se cestující v ústecké hromadné dopravě setkávají dlouhodobě, převážné v roli revizorů. Od nově vytvořených týmů očekáváme především zajišťování pořádku, čistoty a bezpečnosti ve vozech MHD, související s dodržováním přepravního řádu, a tím i zlepšení komfortu pro všechny cestující,“ přiblížil předseda představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem Martin Prachař s tím, že kontroly začnou nejdříve na linkách do Mojžíře a Neštěmic.

Nové kontroly jsou jedním z prvních opatření, které iniciovala neštěmická starostka Yveta Tomková. Ta upozornila na zoufalou situaci sídliště Mojžíř, kde si problémoví lidé dělají, co se jim zlíbí. Odhazují tuny odpadu po okolí a absolutně nerespektují pravidla sousedského soužití. Jízda načerno a výtržnosti v MHD jsou pak onou příslovečnou třešinkou na dortu, která stojí město miliony korun na škodách, nezaplaceném jízdném a nevymožených pokutách.

Prostě ghetto a druhý Chánov, jak se o něm místní vyjadřují. „My jsme si tam koupili byt a jeho cena nás měla varovat, že něco není v pořádku. Teď jsme ho zkoušeli prodat a nikdo ho nechce. Spodina, co se tam roztahuje, z něj udělala neprodejný brak, který nikdo nechce. To není o rasismu, ale o tom, že oni, jak jsou ve velké skupině, tak si myslí, že mohou všechno,“ rozčílil se jeden z posledních, komu se odtud nepodařilo odejít a narážel přitom na romskou národnost největší skupiny obyvatel, jež tu žije. Jméno si přál uchovat v anonymitě z obav před napadením. Situace se opakuje i v ostatních vyloučených lokalitách na území města ať už v Neštěmicích, Krásném Březně nebo v Předlicích. S tím, že právě Mojžíř je na tom nejhůře.

„Lidé z Mojžíře, Neštěmic a Krásného Března jsou ze současné situace zoufalí, denně se obracejí na naši radnici se stížnostmi a žádostmi o pomoc. Jsem ráda, že se nám s primátorem podařilo najít během pár týdnů řešení,“ řekla starostka Tomková. „Tam, kde prevence nestačí, musí prostě nastoupit represe. Kontroly jsou jasným vzkazem, že pro černé pasažéry a vandaly není v ústecké MHD místo,“ varovala.

Ústecký primátor Petr Nedvědický už v září na zasedání zastupitelstva hovořil o přijímaných protiopatřeních. Počínaje téměř stálou přítomností městské policie a nástupem předními dveřmi konče. „Naším cílem je zajištění bezpečnosti cestujících, dodržování pořádku a pravidel cestování v městské hromadné dopravě. Nové týmy by k tomu měly hodně přispět. Jsem rád, že v tomto ohledu došlo mezi městem, obvodem, dopravním podnikem i městskou policií k jednoznačné shodě,“ dodal primátor.