„Tato akce je reakcí na patrný trend zvyšujícího se počtu případů nelegální migrace cizinců, kteří jsou přepravováni přes území České republiky (ČR) v úkrytech dopravních prostředků,“ vysvětlil Ondřej Moravčík z Policejního prezídia.

Ústecký kraj je vedle Plzeňského páteřní pro migraci cizinců přes ČR do Německa. Upozornil na to Milan Mayer z pražského ředitelství služby cizinecké policie. „V listopadu jsme zachytili zvýšený počet tranzitů nelegálních cizinců, do včerejška 111. Za celý loňský rok jich přitom bylo 261,“ vypočítal Mayer.

Standardní kontrola celníků a policistů byla zaměřená nejen na ilegální migraci, ale i na drogy či zbraně. „Takové akce probíhají zejména na dálničních tazích směrem do Spolkové republiky Německo,“ popsal ministr. Policisté měli k dispozici nejnovější techniku včetně takzvaného Schengenbusu. „Je napojen přímo na databázi a schopen kontrolovat pravost dokladů. Dá se vylustrovat, zda je ta osoba v pátrání,“ vylíčil Hamáček.

Dalším užitečným pomocníkem policistů je systém Heartbeat citlivý na tepy lidského srdce. „Umožňuje zjistit, zda v kamionu nejsou lidé. Bez nutnosti ho otevřít, jen pomocí sond připojených zvenčí,“ dodal šéf vnitra. Cizinci míří do západních zemí za rodinou nebo přáteli, popřípadě si tam chtějí zažádat o azyl. I kdyby byli nakonec odmítnuti, mohou tam být nějaký čas strpěni. V zájmu celé Evropské unie je potírat nelegální migraci. Proto čeští policisté dennodenně spolupracují s těmi z nejbližších zemí.

Zachycení cizinci bez cestovních dokladů putují do speciálních zařízení. Zpravidla tu čekají na vyhoštění, ověřuje se jejich totožnost. Nyní je v ČR celkem kolem dvou set takových cizinců, dalších 60 je v karanténě. V případě, že se nepodaří zjistit zemi původu, cizinec je propuštěn s výjezdním příkazem k opuštění země. Často k tomu prý nedochází a ten, kdo by se chtěl příkazu vyhnout, čelí riziku trestního stíhání.