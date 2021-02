Společnost městu nabídla, že by ubytovnu odkoupila za 6,5 milionu korun. Město Ústí nad Labem ubytovnu vlastní od 30. prosince 2013, kdy ji odkoupilo od firmy CPI za 6 milionů korun. Ústecké vedení prozatím nabídku odmítlo, jelikož má s panelákem své vlastní plány. Chce tu za státní dotační peníze vybudovat služební byty pro zaměstnance městských organizací a finančně dostupné bydlení pro lidi, kteří nemají vysoké příjmy.

Jak upřesnila ústecká městská mluvčí Romana Macová, o odkoupení požádala počátkem ledna společnost 2P Investments z Prahy. Co se městských plánů na služební a sociální bydlení týká, v současnosti už je kvůli nim vypracovaná kompletní projektová dokumentace. „Vydáno je už i příslušné stavební povolení,“ informovala.

Po dokončení přestavby město získá 16 bytových jednotek pro sociální bydlení a 17 bytových jednotek pro dostupné bydlení. Město požádalo o dotaci z operačního programu podpory investic. „Nyní pokračuje proces hodnocení žádostí,“ uvedla mluvčí.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického město čeká na rozhodnutí o udělení dotace, nebo její odmítnutí. „Podle její výše buď budeme pokračovat v rekonstrukci, anebo znovu zvážíme tu nabídku na odprodej, ale dokud běží rozhodovací proces, nemůžeme náš postoj změnit,“ vysvětlil.

Městský obvod Neštěmice, jehož součástí Krásné Březno je, ale není nadšený ani jednou variantou. Ať už městskou, nebo soukromou. „Dotace požaduje udržitelnost projektu na dvacet let. Město nebude moci účel bydlení změnit. Já osobně jsem zastáncem budování silného městského bytového fondu. Nevažme se na sociální bydlení, opravme to a nabídněme mladým rodinám s dětmi bez zátěží,“ navrhla starostka obvodu Yveta Tomková.

Místní lidé rozhodně nejsou nadšení vyhlídkou na možnost, že by dům znovu padl do soukromých rukou. Mají ještě v živé paměti problémové obyvatele ubytovny, kteří údajně terorizovali celé okolí. „Nehledě na to, že nájemci ani vlastník se o ten barák nestarali. Nevyhovoval hygienicky, byl přeplněný, měli tu štěnice, poničené elektroinstalace a další,“ vylíčil jeden z obyvatelů okolních paneláků.

„Sociální bydlení vždycky nakonec skončí problémovými partajemi a soukromník, když nesežene za ty peníze dost nájemníků, sáhne po modelu ubytovny za sociální dávky, prostě ke kšeftu s chudobou. Ať to zdemolují a postaví tu parkoviště, hřiště nebo park,“ rozčiloval se další soused.

Minulý rok dokonce vznikla petice, jíž podepsaly tři stovky lidí, požadující demolici ubytovny v Čelakovského ulici. „Petici jsme projednali v zastupitelstvu a vzali ji na vědomí. Osobně si myslím, že lidé jen nepochopili, co znamená to slovo sociální,“ dodal primátor Nedvědický.

Sama společnost 2P Investments se nevyjádřila, nikde v otevřených zdrojích nemá uvedeno veřejné telefonní číslo.