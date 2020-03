Jeho pracovníci doporučili občanům, aby pro vyřízení svých záležitostí využili telefonický a elektronický kontakt, například elektronickou podatelnu podatelna.magistrat@mag-ul.cz. Další kontakty najdete ZDE.

„Prosíme veřejnost, aby v maximální možné míře využívala datových schránek nebo e-mailové korespondence a aby občané zvážili nutnost návštěvy úřadu a přicházeli pouze v nejdůležitějších případech,“ požádal tajemník magistrátu Miloš Studenovský.

Vstup do budovy magistrátu bude do pondělní 11. hodiny možný jen hlavním vchodem z Lidického náměstí, uzavřen bude i vchod z atria. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky.

