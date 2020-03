Málem o polovinu klesl počet přepravených cestujících v ústecké MHD. Způsobily to nejspíš obavy z nákazy koronavirem. Strmý pád statistik prý začal poté, co ministr zdravotnictví v neděli oznámil, že jeden z nakažených je v Ústí nad Labem.

Informaci o propadu počtu cestujících potvrdil po zasedání městské rady primátor města Petr Nedvědický. „Nechci fabulovat, protože přesné číslo to není. Pokles je asi o čtyřicet procent. Lidé spíš využívají individuální dopravní prostředky, bojí se toho,“ uvedl Nedvědický.

Čísla prý přišla na přetřes v souvislosti s debatou, zda budou cestující otvírat dveře v MHD sami tlačítkem, nebo zda to má dělat centrálně řidič. Nakonec se město s dopravním podnikem dohodlo, že zachová mačkání tlačítek cestujícími. „Zvenčí to tlačítko není tak nebezpečné. Řidiči mají pokyn ho na konečné dezinfikovat,“ sdělil primátor.

Mluvčí dopravního podniku města Ústí (DPMÚL) Jana Dvořáková upřesnila, že situace se už zklidňuje. „Ono to nelze teď vyjádřit přesnými čísly, je to pouze přibližný odhad od první paniky, kdy do nemocnice přivezli prvního nakaženého,“ uvedla s tím, že ročně přepraví zhruba 39 milionů cestujících.

V sousedním Děčíně, odkud nakažení novým typem koronaviru pocházejí, podle náměstka ředitele dopravního podniku Víta Horáčka pokles cestujících nezaznamenali.

„Pokles počtu cestujících se nijak neprojevil. Maximálně na platebních kartách jsme měli pokles o tisícovku denně a to je pro nás statisticky naprosto bezvýznamné číslo,“ poznamenal Horáček.

Ústecký dopravní podnik stále bojuje se špatnou pověstí u cestujících, ačkoli investoval stovky milionů korun do obnovy vozového parku i zavedení elektronického odbavovacího systému. „Rozhodně se mi nechce jezdit MHD. A teď, když můžu něco chytit, už vůbec ne. Třeba po cestě z Krásného Března linkou 57,“ svěřil se například Ústečan Milan Čepelák.

Lidé se zároveň obávají i možného nakažení úplavicí, která se šířila v Předlicích a objevila se i v Mojžíři. Celkem onemocnělo osm dětí a dva dospělí.

Dopravní podnik přistoupil k důkladnějším dezinfekcím a v souvislosti s šířením koronaviru v severních Čechách to začal dělat každý den a v každém voze, který byl v provozu. „Konzultovali jsme s odborníky, zda je lepší Savo nebo ozon, který používá Liberec. Zůstali jsme u chloru, protože má dlouhodobější účinek. Zatímco ozon vyprchá hned, jak otevřete, chlor setrvá,“ připomněla mluvčí dopravního podniku Dvořáková.