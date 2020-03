Až do středy 18. března nebude ve své soukromé ortopedické ambulanci Jiří Madar. „Já osobně bych klidně v ordinaci dělal, ale nemám ochranné pomůcky pro zaměstnance - sestry a recepční a nedají se nikde sehnat. A ochrana zdraví zaměstnanců je pro mě to hlavní,“ vysvětluje ve svém příspěvku na sociální síti Madar. Uzavření se podle něj může navíc prodloužit, pokud se situace nezlepší. Pacientům je lékař k dispozici na telefonu nebo emailu.

Klinika EUC v Ústí nad Labem zůstává v provozu, i tady ale lékaři bojují s nedostatkem. „Praktici fungují i nadále. Zásoby ochranných pomůcek mají na jeden, možná dva dny,“ upřesňuje dále Madar, který je současně ředitelem kliniky. „Sami jsme se snažili už několik týdnů nazpátek pomůcky sehnat, ale nemáme šanci, nejde to,“ pokračuje.

Ve vchodě polikliniky od ranních hodin probíhá triáž, která napomáhá tomu, aby se lidé nenahrnuli do prostor v davu. Návštěvu zařízení by ale, stejně jako v ostatních zdravotnických zařízeních, měli lidé pečlivě zvážit a pokud se nejedná o nezbytné důvody, odložit. „Doporučujeme všem, kde je to možné, aby využívali e-recepty, konzultace po telefonu,“ říká ředitel Madar.

Dodávku ochranných pomůcek očekávají lékaři v Ústí nad Labem v úterý. Pokud by nedorazily, musí lékaři zvážit další kroky.