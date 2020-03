Dotýká se i pořadatelů sportovních utkání, společenských a kulturních akcí, dokonce mší v kostelech a modlitebnách, městského vedení a dalších. Většina ruší své programy, leckdy připravované s mnohatýdenními, nebo dokonce měsíčními předstihy,

Například v ZŠ Elišky Krásnohorské děti dostaly spousty domácích úkolů, pracovních listů i samostatné práce. „Pár rodičů už nám volalo. Komunikovat budeme přes žákovskou knížku a web. Zavřené jsou i družiny, děti mají automaticky odhlášené obědy. Předpokládáme, že to bude trvat dva týdny,“ popsal situaci ředitel školy Martin Alinče.

Učitelé ale do práce přijdou. „V osm ráno si dáme poradu. Sice učit nebudou, ale práce máme i tak spoustu. Alespoň nás mohli varovat, že něco takového chystají,“ poznamenal ředitel.

Opatření vlády se dotknou i magistrátu města, jelikož někteří úředníci zůstanou doma s dětmi. Například oddělení registru řidičů a vozidel nebo osobních dokladů a evidence obyvatel. „Úřad bude poskytovat veškerý rozsah služeb, úřední hodiny budou zachovány v dosavadní podobě. Magistrát jen žádá o trpělivost při možném pomalejším odbavení,“ poznamenala městská mluvčí Romana Macová.

Městské organizace musí zajistit, že na akcích, které pořádají, nebude najednou více než sto lidí. Týká se to nejen kulturních představení, ale například i bazénu na Klíši a veřejného bruslení na zimním stadionu.

Bez diváků například budou hrát ústečtí basketbalisté. „Nám se to sice sešlo tak, že hrajeme doma až 22. března, takže už to nemusí být aktuální, ale pokud bude, respektujeme nařízení shora. Na doporučení ČBF tedy budeme hrát až do odvolání zápasy bez diváků, nic jiného nám nezbývá,“ sdělil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Podobně reagovali i fotbalisté. „V první řadě jsem rád, že se vůbec hraje. Na druhou stranu Brno je soupeř, na kterého by lidé přišli, bude to hodně nestandardní hrát před prázdnými tribunami, podpora fanoušků by nám mohla chybět. V tomto ohledu jsem zklamaný,“ řekl k pátečnímu zápasu bez diváků trenér ústeckých fotbalistů Aleš Křeček.

Ani stánkaři na Severočeské farmářské trhy tento týden ve čtvrtek nepřijedou. „Je nám to velmi líto, musíme však respektovat nařízená opatření s ohledem na prevenci. Zda se budou trhy konat v příštím týdnu, o tom budeme aktuálně informovat podle vývoje situace,“ vzkázal organizátor trhů Adam Weber ze spolku Český um – Artificium Bohemicum.