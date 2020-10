Infekce si nevybírá, zasaženi jsou i sami lékaři a hygienici. Krajské hygienické stanici (KHS) v Ústí například chybí v týmu zhruba pětina lidí ze 150, kteří trasují. Má jak nemocné, tak i karantény. Podobná situace panuje v nemocnicích, ale například i u okresního soudu. „Snažíme se v kancelářích moc nepotkávat. Pokusili jsme se pracovat na směny, ale moc nám to nevychází. Stejně přijdeme domů, zapneme počítače a zase pracujeme. Pracují i ti, kteří musí zůstávat doma, chytrá karanténa nám to umožňuje,“ líčila ředitelka KHS Lenka Šimůnková.

S trasováním potenciálně nakažených pomáhá krajský úřad, chystá se i finanční úřad, přidá se také radnice z Litoměřic. „Počty odběrů narůstají, objednací lhůta už trvá týden. Myslím si, že kdyby už nebyla téměř vyčerpaná kapacita, byla by ta čísla ještě horší,“ myslí si Šimůnková.

Epidemioložka Eva Patrasová z KHS zároveň vysvětlila, že na Ústecku už víceméně nejsou infekční ohniska. „Jeden čas bylo takové v Chlumci, ale teď už je to rozprostřené po celém okresu,“ popsala.

V nemocnicích Krajské zdravotní (KZ) v pátek 23. října leželo na standardních lůžkách 195 pacientů s nemocí covid-19. Dalších 49 pacientů s touto nemocí je hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče. Z nich je 29 připojeno na umělou plicní ventilaci a jeden na mimotělní oběh ECMO. „Aktuálně máme v rámci KZ pro tyto pacienty celkem 381 lůžek, 61 z nich pro intenzivní péči,“ uvedl generální ředitel KZ Petr Fiala s tím, že další lůžkové kapacity pro tyto pacienty v souladu s pandemickým plánem a v návaznosti na vývoj epidemiologické situace postupně uvolňují.

KZ má aktuálně nemocných 271 zaměstnanců s covid-19. Zaměstnanci, kteří jsou v karanténě, při dodržování přísných pravidel stanovených hygieniky nadále pracují. „Na výzvu s prosbou o pomoc v našich nemocnicích se do dnešního dne ozvalo více než 750 lidí. Někteří z nich už do nemocnic nastoupili, další kontaktujeme a domlouváme se s nimi na konkrétních možnostech spolupráce," upřesnil Fiala.

Koronavirová infekce také například paralyzovala trestní oddělení okresního soudu v Ústí. Přitom minulý týden ještě fungoval normálně. Bude zavřený do úterý 27. října, v pondělí pouze od osmi do jedenácti hodin otevře podatelna. „Ze všech zaměstnanců trestního oddělení přišli ve čtvrtek do práce tři. Začalo se to šířit někdy minulý týden, od pondělí to bylo znát. Už v sobotu jsme si psali, že to cítíme, a v pondělí nepřišlo do práce devět lidí. Vím o minimálně sedmi lidech, kteří mají pozitivní test. Nelze zajistit plnohodnotný chod soudu,“ uvedl mluvčí soudu Martin Kredba s tím, že na soudu jinak pracuje přes 150 zaměstnanců.

Po konzultaci s KHS a nadřízenými proto předseda soudu Lubomír Hrbek rozhodl, že zavřou úplně. „Soudní jednání budou odročena s tím, že účastníky o novém termínu jednání vyrozumíme,“ dodal ve svém rozhodnutí.

Epidemiologové upozorňují, že s rychlostí šíření koronaviru budou přibývat i mrtví. „Nejčastější příčinou úmrtí je akutní srdeční zástava v důsledku covid-19, ale evidujeme i virový zápal plic, který nejspíš koronavirus způsobil. Lidé, kteří zemřeli v Ústí, jsou vesměs senioři,“ doplnila ředitelka KHS Lenka Šimůnková.

Koronavirus v okrese a kraji

V Ústí nad Labem přibylo od čtvrtka do pátku 23. října za 24 hodin 127 nakažených, v celém kraji pak 967. Celkem jejich počet od března dosáhl už 2090, v kraji 11 753. Z toho se 817 uzdravilo, v kraji 4079. Aktuálně nemocných je 1266, v Ústeckém kraji 7609, sedm lidí již v Ústí zemřelo, na celý kraj připadá 65 mrtvých na covid-19.