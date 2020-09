ZŠ Husova, Dům pro seniory Dobětice, MŠ Sukova. Zde všichni čekají na výsledky testů, které mají prokázat, kdo je na koronavirus pozitivní. Podle toho také hygienici rozhodnou, co se kolem ohrožených školáků, pedagogů a seniorů bude dít dál.

Někteří Ústečané se už také začali dělit o své zkušenosti s nemocí covid-19. Jedním z nich je například Honza z Chlumce. Poslední kontakt s později pozitivní osobou zažil celou dobu s rouškou. Následující den se nic nedělo. Známý byl doma a jeho dcera také, s rýmou. Druhý den Honza cestoval na pracovní konferenci do Plzně.

„Roušku jsem měl takřka pořád na obličeji, mimo jídla a pití. Dodržuji odstup. Tam i zpět jsem jel klimatizovaným vlakem. Když jsem dostal další den poté rýmu, myslel jsem si, že za to mohla ta klimatizace, nebo že ji mám od dcery,“ vylíčil.

Čtvrtý den už přišlo ředitelské volno, a tak si Jan vzal práci domů. Zároveň mu volal onen známý, že je pozitivní na koronavirus a tak spolu probrali příznaky. Poté mu zavolala hygienička, která mu nařídila karanténu. Deset dní nesmí z domu. Pátý den postupně ztratil čich a chuť, průběžně to testoval, ale stále cítil kafr. „Šestý den po posledním kontaktu kdybych jedl místo jablka steak, nepoznám to vůbec, tak špatné to bylo,“ pokračoval Honza. Sedmý den se musel podrobit kontrolním odběrům a den osmý už věděl, že je pozitivní a musel si přeorganizovat práci i život.

Podobný příběh by mohl vyprávět nejeden Ústečan, který měl pozitivní test na koronavirus. V karanténě se se také ocitla řada prominentních osobností Ústecka, například bývalý boxerský mistr Lukáš Konečný, zároveň ústecký radní a jeho kolegové z vedení města.

Počet lidí s pozitivními testy podle ředitelky ústecké krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové neustále roste. Včera dopoledne platilo, že aktuálně přibylo v celém kraji 107 nemocných, z toho jen v Ústí 41. „Hlavně mezi pedagogy ZŠ Anežky České a mezi pedagogy i studenty Univerzity J. E. Purkyně, kteří se nakazili na seznamovacím kempu u Máchova jezera,“ přiblížila.

Zároveň se postupně naplňuje hypotéza hygieniků, kteří předpokládali, že se koronavirus začne šířit se zahájením školního roku. Od března se jím nakazilo v ústeckém okrese celkem 244 lidí, aktuálně nemocných je 143, vyléčilo se 101 Ústečanů. Doposud tu nikdo v souvislosti s nákazou nezemřel, což je v kontrastu s Litoměřickem, kde na následky nemoci zahynulo deset lidí.

Dopad na školy

Přibývá také řada opatření, jež hygienici museli vyhlásit. Kromě pondělního uzavření ZŠ Anežky České v Krásném Březně, která ovšem nefunguje už od pátku, kdy se celý personál musel podrobit odběru, čeká na výsledky testů a rozhodnutí také ZŠ Husova.

Jak vysvětlil náměstek primátora Michal Ševcovic, který má na starosti ústecké školství, uzavřeno je zároveň celé jedno oddělení v MŠ Sukova na Střekově, kde jedna učitelka a jeden další člověk skončili v povinné karanténě. „Prozatím nemám informaci, že by bylo potřeba zavřít další školy. Pokud bychom museli plošně, přikláním se k variantě, že bychom poslali domů jen žáky druhého stupně,“ řekl.

Návštěvy zakázal také dům pro seniory na Doběticích. Důvodem je prokázaná nákaza covid-19. Zpřísnili také všechna vnitřní opatření. „O dalším rozhodnou výsledky z hygieny,“ dodal ředitel domova Jiří Vronský.