Doposud to vypadalo, že nový typ koronaviru krajskou metropoli šetří. Teď však začal útočit. Dopadl na Činoherní studio, které muselo zrušit vyprodaný festival Divadelní zahrada. K dalším veřejným místům, jež virus ohrožuje, patří radnice městského obvodu Neštěmice. Na Ústecku je nyní 22 nemocných, celkem dosud bylo v regionu pozitivních 126 lidí.

Podle neštěmické starostky Yvety Tomkové zatím hygienici nenařídili úřadu jako celku karanténu. „Kromě evidence obyvatel, která bude zavřená minimálně do 30. srpna, máme otevřeno. Matrika také normálně funguje. Podařilo se nám sehnat záskoky. Jedna kolegyně je nemocná, ostatní čekají na výsledky nebo jsou v karanténě. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenala starostka. Tajemník radnice Jaroslav Brož zároveň uvedl, že o případných konkrétních omezeních ve službách budou informovat, a vyzval k dodržování zvýšených hygienických opatření. „Při návštěvě úřadu ve vlastním zájmu noste ochranu nosu a úst,“ požádal veřejnost.

Ústecký magistrát prý poskytuje obvodu Neštěmice podporu. „Mimo jiné byla na radnici operativně zaslána dodatečná zásoba dezinfekce na povrchy i osobní prostředky a v případě potřeby je připravena i další pomoc,“ upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová.

Hůře je na tom Činoherní studio. Jak vysvětlil jeho ředitel Jiří Antonín Trnka, herci jsou v pořádku. Pozitivní testy na koronavirus však měli čtyři zaměstnanci z personálu zabezpečujícího chod divadla. „Finančně to pro nás bude velmi nepříjemné. Zároveň musíme dodržet 14 dní karantény, ač ode dneška platí 10 dní. Taky mě mrzí ten dvojí metr mezi námi a sportovci. Ti by mohli hrát, i kdyby někoho z technického personálu marodícího s Covidem-19 měli,“ poznamenal šéf Činoherního studia Trnka.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí Lenka Šimůnková vysvětlila, že se zatím nechystají úřad ani divadlo zavřít. „V případě úřadu by muselo být víc nemocných na více odborech či odděleních. Byla by to hodně výjimečná situace,“ sdělila. Zároveň by museli hodně rozšířit okruh prověřovaných kontaktů. „Co se týká souboru nebo dalších pracovníků divadla, vyšetříme jejich kontakty s lidmi i mimo práci. Hodně záleží na tom, jaký druh kontaktu to byl. Nemyslím si ale, že bychom dávali diváky do karantény. Odstup jeviště od hlediště je dostatečný. Ledaže by to byl ten speciální druh představení, kdy někdo z herců souboru prochází mezi diváky,“ dodala Šimůnková.

Statistiky hygieniků v Ústeckém kraji hovoří o 19 zemřelých s koronavirem. Smrt se prozatím vyhnula Děčínu, Teplicím a právě Ústí. Vyléčilo se 104 lidí.