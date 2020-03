V Mojžíři se vytvořily „karanténní hlídky“, které kontrolují, zda mezi sebou lidé udržují venku dostatečný odstup. Tvoří je muži v černých pracovních mundúrech, pevných vysokých botách. Na obličeji mají předpisově roušku. „Snaží se, aby děti nechodily ven. Posílají je domů,“ vysvětluje obyvatelka čtvrti Alexis Fečová.

Děti totiž zákazy úřadů ani svých rodičů příliš nerespektovaly a skotačily venku, jak byly zvyklé. „Hlídají ale i dospělé. Někteří lidi si z nemoci nic nedělají. Hlídka je ale hlídá, aby se chovali, jak v karanténě mají,“ dodává Fečová.

Na sociálních sítích se to jen hemží příspěvky, kde si Ústečané stěžují na nedostatek solidarity a dodržování hygienických pravidel. „Kdy to ty lidi v Ústí pochopí, že nosit roušky je teď normální. Dneska mi nějaká baba, asi šedesát let, málem plivla pod nohy, když jsem šel v Krásňáku do lékárny v roušce,“ rozčiluje se ve facebookové skupině Ústí nad Labem Vlastislav Tauterman.

„Když jsem šla dnes do obchodů v roušce, tak na mě koukali, jako kdybych přišla z jiný planety,“ připojuje se Melánie Šugarová. „Jasně, že budu chodit v roušce, klidně v ochranném obleku, pokud je to nutný. Každý máme doma rodinu,“ doplňuje Ústečanka.

Někteří se obrací i na policii, kam jednání svých sousedů hlásí. „Evidujeme oznámení od občanů týkající se většího shromáždění osob a každé takové oznámení ihned prověřujeme,“ potvrzuje mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. „Není ovšem naším cílem působit represivně a kohokoliv trestat, jde o to zabránit rizikovým situacím, kterým je shromažďování osob,“ dodává.

Hrozí nemalá pokuta

Pokud ale ústní výzva nepostačí, hrozí za porušování karantény pokuta. „Neuposlechnutí výzvy je přestupkem proti veřejnému pořádku podle odstavce pět zákona o některých přestupcích a lze za něj uložit pokutu do deseti tisíc korun,“ upozorňuje Hyšplerová.

Některé obyvatele města ale naopak pobuřuje sousedský dohled více než nedodržování hygienických opatření. „Jen zírám, jak se nám zase stýská po bonzování a esenbácích. Když naposled bral lid v Ústí spravedlnost a zákon do vlastních rukou, shazovaly se děti z mostů a mlátily se ženské flintama do obličeje,“ durdí se Martin Kanta.

Vláda zatím povinné nošení roušky na veřejnosti nenařídila. Karanténa nezakazuje vycházet z domu, omezení nejsou ve svých aktivitách ani rybáři nebo myslivci. Lidé ale nemají vyrážet ven ve skupinkách a mají mezi sebou dodržovat dostatečný odstup.

Naopak Liberecký kraj v pondělí nařídil na veřejnosti povinné nošení roušek, šátků či jiných pomůcek. Zákaz se týká prostředků veřejné dopravy, vstupů do provozen, úřadů, zdravotnických či sociálních zařízení, pošt, lékáren, bank, taxíků a podobně.