Panika není na místě, ale jsme připraveni. Tak lze v kostce shrnout reakce zdejších zdravotníků, hygieniků i krajských autorit na případné ohrožení lidí koronavirem přímo v regionu. Že teď skutečně není nutné plenit lékárny nebo obchody, o tom svědčí čísla. Přes několik podezření se totiž žádné onemocnění v důsledku nákazy koronavirem v regionu nepotvrdilo.

Pokud jste ale přicestovali z míst, kde se nákaze daří, a není vám zrovna nejlíp, zavolejte ideálně na nejbližší hygienickou stanici. Vyšetřit na přítomnost koronaviru vás pak může i váš praktik, při vážném podezření ale bude lepší navštívit rovnou infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 11:27 Někteří lidé kvůli koronaviru panikaří, podle odborníků zcela zbytečně. Zvýšený zájem překvapivě zaznamenaly také army shopy, lidé podle prodejců kupují například plynové masky či protichemické obleky. 01.03. 10:22 Itálie vyhradí na boj s koronavirem 3,6 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 91,6 miliardy korun. 01.03. 06:38 První oběť koronaviru v neděli ráno oznámilo také Thajsko. Podle serveru Bloomberg šlo o 35letého muže, který se tak zařadil mezi nejmladší oběti nákazy. Ta je totiž nebezpečná zejména pro starší osoby. 01.03. 06:12 Další zemí, kde se nákaza objevila, je Arménie. Jedná se o 29letého člověka, který měl do země přicestovat z Íránu. Právě tam dosud zemřel na nemoc způsobenou koronavirem druhý nejvyšší počet lidí. Celá on-line reportáž ZDE

Dost matriálu i lůžek

Hrozbou koronaviru pro region se včera zabývala bezpečnostní rada Ústeckého kraje i s ředitelkou krajské hygienické stanice (KHS) a epidemioložkou Krajské zdravotní (KZ). „Zajímali jsme se, jaká se dají přijmout opatření, pokud by v kraji došlo k nákaze,“ popsal program schůzky hejtman Oldřich Bubeníček. „Byli jsme ubezpečeni, že KHS i KZ jsou připravené. Jak materiálně, tak infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice i lůžkově,“ doplnil hejtman.

Na koronavirus nyní zbrojí kdekdo, nouzi tak mohou mít nemocnice o roušky, respirátory a související hygienické potřeby. KZ má ale zatím dostatečné zásoby. Bezpečnostní rada v pátek odsouhlasila i objednávku zhruba deseti tisíc respirátorů do zásoby. „Poskytli bychom je i praktickým lékařům, aby byli zabezpečeni při prvním kontaktu s pacientem,“ řekl Bubeníček, přičemž dodal, že k panice není důvod. „V kraji mimo jednoho podezření nic takového nemáme,“ ujistil Bubeníček.

„Určitě není nutná panika,“ potvrdila i ředitelka KHS Lenka Šimůnková. Upřesnila, že už v průběhu ledna a února registrovali hygienici v regionu několik podezření na napadení koronavirem. „Zatím byla všechna vyloučena. Pokud by byl případ potvrzen, máme prostředky, abychom šíření nemoci zastavili,“ ubezpečila Šimůnková. A zmínila možnost izolace pacienta i vyšetření jeho rodinných a pracovních kontaktů.

V ústecké Masarykově nemocnici mají infekční oddělení, které může přijmout i pacienty s koronavirem. Aktuálně by tam s podezřením měla být i žena, která do Ústí přicestovala z Japonska přes Jižní Koreu. „Podezřelé máme, nicméně u žádného z nich nemáme informaci, že by se tato nákaza potvrdila,“ řekl Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče v KZ.

Dodal, že od začátku roku až doteď nebylo v krajských nemocnicích případů podezření nákazy koronavirem víc než deset.

V případě, že by došlo k rozmachu infekce v ČR a už se nedostávalo místo pro nemocné, jež je vyhrazené na infekčním oddělení pražské Bulovky, nakažené by umístili do nemocnice v Těchoníně. „Ale samozřejmě je možné hospitalizovat pacienta i u nás v Masarykově nemocnici,“ dodala ředitelka KHS Šimůnková.

Rychlost především

Pokud sami máte podezření na infekci, měli byste přednostně vyhledat vyšetření na infekčním oddělení ústecké nemocnice. „Je možné provést odběr i v ordinaci praktického lékaře. Ale když chceme postupovat rychle, spolupráce s infekčním oddělením je nejrychlejší,“ dodala Šimůnková.

S podezřením na nákazu koronavirem volají lidé z regionu i záchranáře. „Stalo se, že volal pacient, že byl v Benátkách a škrábe ho v krku. Ale po rozhovoru s operátorkou vyplynulo, že ho škrábalo v krku, ještě než do Benátek letěl,“ popsal jeden z hovorů mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. „Nechceme to zlehčovat. Avšak v současnosti už víme, že to není vysoce virulentní nákaza, ale akutní respirační onemocnění přenášející se kapénkovou infekcí,“ připomněl Voleník.

Ohroženi jsou tak lidé s oslabenou imunitou, především ti starší. U malých dětí je výskyt onemocnění minimální.