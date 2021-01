Korovci nově obývají dolní patro pavilonu exotária. Dříve byla expozice domovem pro leguány kubánské. Ti se loni přesunuli o patro výše. „Samotná expozice prošla rekonstrukcí. Doplnily ji parkosy, květiny a další vybavení. Mezi to patří především vytápění podlahy a další prvky zamezující úniku tepla. Změna tak nabízí korovcům podstatně více prostoru než dříve. Věříme, že v novém prostředí bude ještěří skupina prosperovat a dočkáme se dalších odchovů,“ uvedl mluvčí zahrady Matěj Kynšt.

První úspěšně odchované mládě korovce mexického přišlo v ústecké zoo na svět v lednu 2018. „Za tento odchov obdržela naše zoo prestižní ocenění Bílý slon,“ připomněl mluvčí Kynšt.

„Ve volné přírodě obývají korovci pouštní oblasti Severní a Střední Ameriky a během zimních měsíců se uvádějí do stavu strnulosti, hibernace. Přelom ledna a února je období, kdy tento zimní spánek končí a ještěři znovu aktivují. Proto je nejvhodnější je přesunout na nové místo. Aktuálně se skupina skládá z jednoho samce a dvou samic, které chováme od roku 2013,“ doplnil chovatel plazů František Šubík.

Korovec mexický patří do úzké skupiny jedovatých ještěrů. Jejich neurotoxin však do oběti nevstřikují jako hadi, ale po zakousnutí jed volně stéká po zubech do rány. Jejich jed není pro člověka smrtelný, ale vyvolává silné a bolestivé reakce. Přesto jsou korovci klidná, až flegmatická zvířata, která se pohybují pomalým tempem. Kromě korovců mexických ústecká zahrada chová také jejich příbuzného korovce jedovatého.

