/FOTO/ Zaletovanou měděnou schránku našli dělníci při aktuální rekonstrukci střechy kostela sv. Mikuláše ve Všebořicích. Ve čtvrtek 25. listopadu ji ústecký muzejní konzervátor otevřel.

Do měděné schránky vedle dopisu uložil duchovní správce všebořického kostela fotografie z rekonstrukce a před rekonstrukcí, dobové pohlednice města a noviny Ústecký deník a Blesk. | Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

Tubus obsahoval vzkaz budoucím generacím. Všechny materiály v něm obsažené byly zabalené do tehdejšího vydání Ústeckého deníku. „Z důvodů naprosté sekularizace ústeckého obyvatelstva byl kostel uzavřen… V současnosti slouží jako skladiště, v budoucnosti – bohužel ne blízké – by měl být opět kostelem – tedy domem Božím. Budoucím toto přejeme a za to se modlíme,“ stojí ve vzkazu sepsaném 8. prosince 1995 tehdejším ústeckým arciděkanem Antonínem Sporerem (1940-2016).