/FOTO/ V sobotu 22. června byl most pod dálnicí v Koštově zase plný vysmátých diváků. Koštovská neckyáda nezklamala, deset svérázných plavidel vyplulo ve třináct hodin z Hliňan na šestikilometrovou trať plnou zákeřných vln a jezů, aby v cíli potěšily neúnavného komentátora, amatérské dokumentaristy a nažhavený dav místních dětí.

Koštovská neckyáda 2024. | Foto: Miroslav Vlach

Náročné vyhodnocení netradiční soutěže proběhlo v hospodě U Jelena. Spravedlivá porota hodnotila nejen dosažený čas, kreativitu, plavecký styl námořníků, ale i ekologické prvky jednotlivých lodí. Zakázány byly dýmky, cizojazyčné reklamní slogany, laminátové plachty a víceúčelová naftová čerpadla. Námořníci měli většinou oděv z papíru, nebo jejich těla pokrývala barva domácí výroby. Cenu pro nejstaršího lodivoda převzal Petr Fonderfon st. (62), který v slzách poskytl krátký rozhovor Ústeckému deníku.

Jak dlouho se připravuje tato akce?

Především je to už místní tradice, kterou založili dávno před námi svazáci z teplárny. Letos to byl 32 ročník. Přípravný výbor sleduje stav vody v řece, určení dobrovolníci několikrát projdou trať, odstraní nebezpečné kořeny a větve stromů, následuje složitá administrativa, výrazná je podpora města Trmice, skvělá je předsedkyně SKK Koštov Eva Podaná, která do akce zapojí všechny příbuzné a jejich kamarády. Přesný harmonogram neznám, začíná se možná v bubnu.

Koštovská neckyáda 2024. Cenu pro nejstaršího lodivoda převzal Petr Fonderfon st.Zdroj: Miroslav Vlach

Jste pamětník, kolikrát jste řídil drsné plavidlo v Bílině?

(smích) Seznam převleků si nevedu, ale plavil jsem se v trabantu, v kadibudce, měl jsem na sobě kostým klauna i mnicha. Covid nám sice trochu zamotal hlavu, dříve tu bylo daleko víc lodí, jednou dokonce přes dvacet, já mám na pomyslném stožáru 22 zářezů.

Co se vlastně v cíli hodnotí?

Je to legrace, do poslední chvíle se tají převlek, vybavení plavidla. Diváci dávají body za nápad, originalitu, komise vyhodnocuje nejmladšího a nejstaršího námořníka, cenu " ponorka" dostává ten, kdo nedojede do cíle. Letos to byla ambiciózní loď hokejistů. Snad těžké zlaté medaile, nebo originální hokejka Pastrňáka byly příčinou potopení favorita. Pohárů a sladkých cen je hodně, na nikoho se nesmí zapomenout. Pomáhají všichni!

Co bude následovat po vyhodnocení?

To je jasné, volná zábava do nočních hodin. Počasí nám tentokrát vyšlo, písniček tu mám plnou skříň, třeba dojde i na dražbu plavidel. Trpaslíci chvilku koukali na fotbal, ale když jsme dostali gól, vyrazili k baru. Zahrada je plná spokojených sousedů. Koštov se umí bavit!