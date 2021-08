V Koštově se od pátku koná zábavná sportovní akce s názvem Koštovská olympiáda. Podmínkou účasti je dokončené očkování.

Silový trojboj Koštovské olympiády | Foto: Miroslav Vlach

Složitou situaci vysvětlila předsedkyně SKK Koštov Eva Podanná: "Plán akcí na letošní rok byl standardně pestrý, ale ten zatracený virus nám to pěkně zamotal. Museli jsme zrušil ples, pálení čarodějnic, Koštovskou desítku, dětský den i neckyádu. Nic jsme nechtěli uspěchat, podmínkou olympiády byla druhá injekce a respektování protiepidemiologických opatření," uvedla. "Je to už jedenáctý ročník a stále nás to baví. Začátek byl v pátek 20. srpna odpoledne. Tentokrát jsme vynechali běh s pochodní, nejmenší přinesli na stadion slavnou vlajku s pěti kruhy, zazněl slib sportovců. Celou sobotu se bojovalo na několika místech, hrál se nohejbal, volejbal, uskutečnily se běhy dětí i dospělých. Hlavním tahákem byl jako vždy silový trojboj. Náčiní je trochu jiné než znáte z Japonska, ale nasazení jednotlivců bylo přímo ukázkové," řekla Podanná.