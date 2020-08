Už v pátek 21. srpna večer to celé začalo. Přesně v 19.00 vyběhla skupinka dětí ze hřiště v Koštově směrem do Trmic na Václavské náměstí, aby se za chvilku vrátila se známou vlajkou k provizornímu stožáru, kde byl zapálen posvátný oheň.

Koštovské letní hry | Foto: Miroslav Vlach

"Letos to je už desátý ročník Koštovských letních her, původně jsme plánovali štafetový běh až z Prahy, ale potom nám to celé pokazil koronavirus. Sportovní program začínal v sobotu ráno, končilo se večer letním kinem. Déšť nám nevadil, vrcholem sobotního odpoledne byl bodyzorbing. Fotbal v nafukovacích koulích se všem líbil. V neděli se běhalo, dohrával se turnaj v nohejbalu a volejbalu, šestnáct nadšenců si vyzkoušelo triatlon. Závěr patřil speciální dospělácké štafetě," vysvětloval Petr Fonderfon.