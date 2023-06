I Vinnetou a Old Shatterhand v Brné zavzpomínali na fotografa Petra Berounského

Podle slov ústeckého primátora Petra Nedvědického tudy cesta k dohodě ale nepovede. „Osobně bych byl velmi rád, kdyby se odkup povedlo dovést do zdárného konce. Ale aby vlastník neakceptoval podmínky, které si s námi sám dohodl a zpochybňoval nezávislé odhadce bez jakýchkoliv zjevných příčin, to bohužel nelze. Navíc vede s městem soudní spor,“ poznamenal s tím, že společnost se s Ústím domluvila na společném výběru znalce, který měl nemovitost ocenit. Ústecké vedení náhodně vybralo město České Budějovice, odkud měl být a Orea-Invest přímo odhadce z tamního seznamu firem. První to odmítl, druhý nabídku přijal.

Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), scelení pozemků po odkupu mělo kromě rozšíření areálu koupaliště zároveň přinést i přístup k nevyužitému podzemnímu vrtu ve sklepě budovy. Ten je v současnosti kvůli mechanické závadě nefunkční. Podmínkou obchodu bylo ukončení všech soudních sporů o břemeno, byť město už jeden soud o peníze vyhrálo. Protistrana se ale odvolala. Jinak budova a pozemky nejsou v katastru nemovitostí zatížené žádnými zástavami ani jinými závazky.

Schváleno. Město koupí „díru“ na Míráku. Hlasování proběhlo tajně

„Přijela odhadkyně, která vzhledem k záplavové zóně a stavu objektu odhadla cenu na zhruba 5,5 milionu korun. Zástupci vlastníka ale nakonec přišli s jiným odhadcem, který připravil posudek na zhruba dvojnásobek, a tím to skončilo. V současnosti alespoň souhlasili s pronájmem, takže zmizel ten hrozný plot. Chodím kolem, mrzí mě to, ale bohužel se zatím nedá nic dělat,“ popsal situaci Tošovský.

Povodeň dům nezatopila

Sama společnost Orea-Invest v osobě jednatele Petra Zadražila upozorňuje na některé závěry odhadu, které považuje za nesmyslné. „Pracuje s povodňovými mapami, které si vypracovaly pojišťovny. Ty ale nesouhlasí s mapami státního povodí Labe. Ve skutečnosti se v roce 2002 stoletá voda zastavila na schodech této budovy. Zpracovatelka stanovila cenu poloviční, ač sama původně dospěla ke stejné ceně jako odhadce objednaný naší společností,“ řekl.

Dvanáctiletá Viktorka dvakrát porazila leukémii. Dnes je premiantka třídy

Ředitel ústeckých Městských služeb Tomáš Vohryzka informoval, že budovu mají pronajatou zatím do září, aby klienti koupaliště měli možnost pohodlného průchodu terasou. „Moc bychom si ale přáli, aby byla součástí koupaliště. Jednou by tam mohlo být například zázemí pro vodní sporty, sklad sportovních potřeb, ubytování i mimo sezonu. Od dob komunistů je tam kuchyň se slušnou kapacitou, která ale nikdy nestihla pořádně fungovat. Nejspíš bude potřeba připravit nějaký ideový záměr, studii, jak dům ideálně využít. Je na diskusi, zda za vše zaplatit cenu kolem dvanácti milionů korun. Ale dole ve sklepě je vrt s termální vodou. Ještě je sice potřeba zjistit, v jakém je stavu, ale mohlo by to znamenat obrovské plus. To všechno ale záleží na zřizovateli, tedy na rozhodnutí města,“ zamyslel se.

Koupaliště v Brné se rozkládá na osmi stovkách metrů podél Labe. Obsahuje tři velké bazény – rekreační, toboganový, plavecký – dvě dětská brouzdaliště. V zásobníku projektů jsou opravy v areálu za zhruba sto milionů korun. „Provedli jsme revizi projektů na opravy a rádi bychom vedení města předložili aktualizovaný plán postupných oprav. Musíme se zamyslet i nad tím, zda každý objekt na tomto koupališti slouží svému účelu,“ pokračoval Vohryzka.

Zdroj: Janni Vorlíček

Z letošních novinek jako hlavní zmínil prodlouženou sezonu, rekreační bazén bude v Brné otevřen půl roku od 17. dubna do 15. října, což umožní Ústečanům koupání v termální vodě pod širým nebem. „Je to čím dál vyhledávanější atrakce. Ti, kteří to zkusí, většinou nechtějí už nic jiného. Máme rovněž o jeden stánek víc, pohybuje se to mezi sedmi a osmi gastro provozy se širokým sortimentem od cukrové vaty a zmrzliny přes párky a hranolky ke grilovaným steakům a dalším,“ dodal.