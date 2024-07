Koupaliště má otevřeno každý den od 9 hodin do 21 hodin. Mezi prvními úterními návštěvníky byl postarší pár z Děčína. „Jezdíme sem alespoň dvakrát týdně a vždy jsme tu od rána, abychom se vyhnuli největšímu návalu. Většinou to máme na nějaké čtyři hodinky. V Děčíně sice máme akvapark, ale nějak nám nevoní, navíc je drahý,“ řekl muž s dovětkem, že na Klíši je se servisem i s cenami spokojený.

Celodenní vstupné na zrekonstruovaném městském koupališti vychází na 150 korun pro dospělého, děti a studenti z peněženky vytáhnou 90 korun. Lze pobýt klidně jen hodinu (50 korun), k dispozici je i zvýhodněné rodinné vstupné či dlouhodobé vstupné. Stejné ceny jsou i na druhém ústeckém koupališti v Brné a třeba vstupné do výše zmíněného akvaparku v Děčíně stojí od 270 korun do 320 korun pro dospělého.

Nedostatkem návštěvníků Klíše o prázdninách netrpí. Podle jedné z pokladních sem během jednoho víkendového dne zavítá až 2,5 tisíce lidí. „Bylo tomu tak třeba teď o víkendu, někdy to jsou opravdu davy. Ve všední dny je situace klidnější, i kvůli tomu, že jsou nyní největší vedra právě v sobotu a v neděli,“ přiblížila pokladní aktuální vytíženost koupaliště.

Venkovní areál prošel obsáhlou rekonstrukcí a Ústečanům byl znovuotevřen před čtyřmi lety po šestileté odmlce. Koupaliště disponuje centrálním padesátimetrovým bazénem, ve spodní části brouzdališti pro nejmenší a ve vrchní části dalším bazénem s desetimetrovou skokanskou věží. Mimochodem - víceúčelový bazén má zhruba 27 stupňů Celsia, skokanský je ještě o dva stupně teplejší.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Koupaliště na Klíši.

Hlavní bazén i brouzdaliště nabízí celou řadu atrakcí v čele se žlutou skluzavkou a velkým kruhovým vodotryskem. Mimovodním aktivitám vévodí hřiště na pétanque či pingpongové stoly. Vnitřní prostory areálu jsou momentálně uzavřeny, a to z důvodu tradiční odstávky, letos do 28. července.

A co občerstvení? Párek v rohlíku na Klíši seženete za 45 korun, langoše za 90 korun a třeba za kuřecí stripsy s hranolky zaplatíte 140 korun. Za pivo zde dáte 48 korun, za kofolu či malinovou limonádu 40 korun, za kopeček zmrzliny 35 korun. Ve spodní části areálu je v nabídce dětské menu v podobě párku v rohlíku a „pitíčka“ za 50 korun.

„Jsou to ceny normální, jako všude jinde. Já se těším na langoše, pivo nepiju, dám si později třeba ledovou kávu,“ prozradil další z návštěvníků.

Řada lidí volí výběr koupaliště také podle recenzí na internetu. Například hodnocení přes server google.com je většinou pozitivní, líbí se atrakce i možnost dalších aktivit, naopak za velký problém lidé označují málo parkovacích míst, ale i občasný nepořádek právě v brouzdalištích pro děti.

O své dojmy se na Facebooku podělila Aneta Kleinová, rovněž návštěvnice z Děčínska. „Za nás jasná spokojenost! Kvalita vody velmi dobrá, až na dny, kdy je tam opravdu moc lidí, hlavně těch, kteří nepochopili, k čemu slouží koše. Coca-Cola se nelije do brouzdaliště, vložky patří do koše zabalené v papíru, plenky od dětí mají svůj koš a brambůrky se nesypají do vody. Výběr občerstvení je ale skvělý a plno vyžití nejen pro dospělé,“ napsala Aneta veřejně s dovětkem, že by koupališti slušelo pískové hřiště na volejbal či minigolf. Plavecký areál na obsáhlou recenzi prostřednictvím facebookového profilu odpověděl s příslibem, že se jeho zaměstnanci nepřestanou snažit přesvědčovat některé návštěvníky o správné funkci košů a o tom, kde konzumovat svoje dobroty.

Ve větší pohotovosti jsou na Klíši také plavčíci, i vzhledem k aktuálnímu počtu utonutí osob, letos přišli o život ve vodě v Česku už čtyři lidé - jedním z nich byl čtrnáctiletý chlapec na jezeře Matylda na Mostecku. K tragédiím přitom nedochází jen na jezerech či vodních nádržích, ale právě i na koupalištích, doslova hororově pak vypadá statistika z předešlého roku, kdy jen během červencového víkendu utonulo šest osob.

„Vždy se snažíme mít na koupališti co největší počet plavčíků, přes sezonu obzvlášť. Jsme pravidelně školení a opravdu to nejsou jen hodinové záležitosti, leckdy školení zaberou celý den. Vzhledem k posledním událostem jsme ještě více nabádáni, abychom byli neustále co nejvíce obezřetní, já sám apeluji na to, aby plavčíci nebyli na jednom místě, ale aby pořád chodili kolem bazénů,“ řekl Ústeckému deníku jeden z vedoucích plavčíků na Klíši. „Oproti předchozím rokům letos evidujeme i zvýšený počet namátkových kontrol, které zajímá třeba i povinný obsah ledvinek. Zatím jsme pokaždé obstáli,“ doplnil.